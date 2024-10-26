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Kadir İnanır haftaya taburcu olacak

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Yeşilçam
Kadir İnanır haftaya taburcu olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:31

Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Jülide Kural, ünlü sanatçının yakında taburcu olacağının müjdesini hayranlarına verdi: “Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek.”

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TÜRK sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, 24 Mart’ta evinde beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Kadir İnanır haftaya taburcu olacak


SİNEMAYI ÇOK ÖZLÜYOR

Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının sağlığıyla ilgili sevindirici haberi uzun süredir birlikte olduğu Jülide Kural verdi. Tedavi sürecinin her gün iyiye gittiğini ifade eden Jülide Kural İnanır’ın yakında taburcu olacağını duyurdu.

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Kadir İnanır haftaya taburcu olacak


Usta oyuncuyu tedavi sürecinde hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan Jülide Kural şöyle konuştu: “Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek. Yaşamla bağları çok güçlü; memleket meselelerini her daim kaygıyla ama yine de umutla izlemeyi sürdürüyor. Yine çok kızıyor her zamanki gibi; eskiye oranla daha az da olsa o güzel gülümsemesini bizden sakınmıyor ne iyi ki! Kanımca sinemayı özlüyor hem de çok özlüyor.”

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Yeşilçam

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