Kadir İnanır haftaya taburcu olacak

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TÜRK sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, 24 Mart’ta evinde beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

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Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının sağlığıyla ilgili sevindirici haberi uzun süredir birlikte olduğu Jülide Kural verdi. Tedavi sürecinin her gün iyiye gittiğini ifade eden Jülide Kural İnanır’ın yakında taburcu olacağını duyurdu.