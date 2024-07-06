Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Kadir Ezildi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Gamze Türkmen kimdir?

Haberin Devamı

Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabında kayınbiraderi olarak ilan ettiği ünlü fenomen Fırat Türkmen'den ilk paylaşım geldi. Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile evleneceğini duyuran Kadir Ezildi, müstakbel eşini ise sır gibi saklıyor.

Komik açıklamalarıyla bilinen ünlü ismin dünyaevine gireceğini öğrenenler ise Kadir Ezil'dinin 'Ben evlenemem" cümlesini hatırlıyor.

Sosyal medyadan nişan hazırlıklarını paylaşan Kadir Ezildi'nin, Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da nişanlanacağı öne sürülüyor. Hakkında pek fazla bilgi olmayan Gamze Türkmen'in aslen Erzurum Yakutiyeli olduğu, ilkokul ve lise eğitimini Erzurum merkezde tamamladığı biliniyor.