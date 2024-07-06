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Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Kadir Ezildi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Gamze Türkmen kimdir?

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Kadir Ezildi kiminle evleniyor Kadir Ezildinin sevgilisi olduğu iddia edilen Gamze Türkmen kimdir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 14:29

Temizlik programları ile adından söz ettiren ve üne kavuşan Kadir Ezildi, evleneceği iddiaları gündemde yer alıyor. Evlilik konusu gündeme geldiğinde "Ben evlenemem" sözlerini sarf etmesiyle bilinen Kadir Ezildi, evlilik hazırlıkları kapsamında paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Kadir Ezildi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Gamze Türkmen kimdir? İşte, o detaylar

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Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabında kayınbiraderi olarak ilan ettiği ünlü fenomen Fırat Türkmen'den ilk paylaşım geldi. Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile evleneceğini duyuran Kadir Ezildi, müstakbel eşini ise sır gibi saklıyor. 

Komik açıklamalarıyla bilinen ünlü ismin dünyaevine gireceğini öğrenenler ise Kadir Ezil'dinin 'Ben evlenemem" cümlesini hatırlıyor.

Sosyal medyadan nişan hazırlıklarını paylaşan Kadir Ezildi'nin, Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da nişanlanacağı öne sürülüyor. Hakkında pek fazla bilgi olmayan Gamze Türkmen'in aslen Erzurum Yakutiyeli olduğu, ilkokul ve lise eğitimini Erzurum merkezde tamamladığı biliniyor.

 

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