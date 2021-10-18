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Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

#Kadir Ezildi#Kadir Ezildi Kimdir#Kadir Ezildi Evli Mi
Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi

Kadir Ezildi evli olup olmadığı ve biyografisi ile gündemde yer alıyor. Kadir Ezildi, sunmuş olduğu En Hamarat Benim isimli yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Fox TV ekranlarında Temizlik Benim İşim isimli programı sunan ve yeni sezona En Hamarat Benim isimli format ile girme kararı alan Kadir Ezildi, yarışmacıların temizlik konusundaki maharetlerini mutfağa da taşımasına imkan tanıyarak değerlendirmelerini gerçekleştiriyor. Peki, Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi hakkında detaylı bilgiler

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Kadir Ezildi ekran başındaki seyircilerin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. En Hamarat Benim isimli programda sunuculuk görevini üstlenen Kadir Ezildi, daha önce de Temizlik Benim İşim programını sunuyordu. Temizlik hassasiyeti sayesinde dikkat çeken ve üne kavuşan Kadir Ezildi, programlar ve sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Peki, Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi hakkında bilgiler

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi kimdir sorusu ile bu sezon da izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. 

Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller. Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar. Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor.

Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıran Kadir Ezildi, çamaşır suyuyla ilişkisini “Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum” diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

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EN HAMARAT BENİM FORMATI

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Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yepyeni program “En Hamarat Benim”, hafta içi her gün FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

“En Hamarat Benim”de; temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenen kadınlar kıyasıya bir rekabete girecekler.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapacaklar, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergileyecekler.

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Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak, sofralar kuracaklar.

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

“En Hamarat Benim”, 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün saat 16.00’da FOX’ta!

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