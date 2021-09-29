Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
Hollandalılar haddini aştı Ajax, Beşiktaşa acıdı...Hollandalılar haddini aştı! 'Ajax, Beşiktaş'a acıdı...'#Beşiktaş
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Soçide kritik zirve… Erdoğan ve Putinden art arda açıklamalar geldiSoçi'de kritik zirve… Erdoğan ve Putin'den art arda açıklamalar geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Konyadan sonra bir ilde daha görüldü İlk defa olduKonya'dan sonra bir ilde daha görüldü! 'İlk defa oldu'#Karaman
Amcasını cinsel istismarla suçlayan kızın avukatından Mahkeme Başkanının sorularına tepkiAmcasını cinsel istismarla suçlayan kızın avukatından Mahkeme Başkanı'nın sorularına tepki#Mardin
Aşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyorAşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyor!#Koronavirüs
Büşranın akılalmaz ölümü Karar sonrası aile sinir krizi geçirdiBüşra'nın akılalmaz ölümü! Karar sonrası aile sinir krizi geçirdi#Hanife Büşra Konyar
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi hakkında bilgiler

#Kadir Ezildi#Kadir Ezildi Kimdir#Kadir Ezildi Nereli
Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi hakkında bilgiler

Kadir Ezildi ekran başındaki seyircilerin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. En Hamarat Benim isimli programda sunuculuk görevini üstlenen Kadir Ezildi, daha önce de Temizlik Benim İşim programını sunuyordu. Temizlik hassasiyeti sayesinde dikkat çeken ve üne kavuşan Kadir Ezildi, programlar ve sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Peki, Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Kadir Ezildi, sunmuş olduğu En Hamarat Benim isimli yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Fox TV ekranlarında Temizlik Benim İşim isimli programı sunan ve yeni sezona En Hamarat Benim isimli format ile girme kararı alan Kadir Ezildi, yarışmacıların temizlik konusundaki maharetlerini mutfağa da taşımasına imkan tanıyarak değerlendirmelerini gerçekleştiriyor. Peki, Kadir Ezildi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi hakkında detaylı bilgiler

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi kimdir sorusu ile bu sezon da izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. 

Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller. Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar. Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar.

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor.

Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıran Kadir Ezildi, çamaşır suyuyla ilişkisini “Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum” diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

Haberin Devamı

EN HAMARAT BENİM FORMATI

Haberin Devamı

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yepyeni program “En Hamarat Benim”, hafta içi her gün FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

“En Hamarat Benim”de; temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenen kadınlar kıyasıya bir rekabete girecekler.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapacaklar, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergileyecekler.

Haberin Devamı

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak, sofralar kuracaklar.

Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

“En Hamarat Benim”, 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün saat 16.00’da FOX’ta!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Ezildi#Kadir Ezildi Kimdir#Kadir Ezildi Nereli