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Kadınlar için...

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#61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Saadet Işıl Aksoy#Farah Zeynep Abdullah
Kadınlar için...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 09:17

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali törenle başladı. Açılışa Saadet Işıl Aksoy ve Farah Zeynep Abdullah’ın ‘kadın cinayetleri’ne ilişkin konuşmaları damga vurdu.

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HEPİMİZ İÇİN ADALET

Bu yıl 61’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Saadet Işıl Aksoy, sözlerine Semih Çelik tarafından vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i anarak başladı.

Kadınlar için...

Törenin açılış konuşmasını yapan Saadet Işıl Aksoy, festivalde bu yıldan itibaren her yıl farklı bir sanatçıya emanet edilecek olan ‘onursal nişan’ı öldürülen kadınlar adına aldı.

“Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleri karşısında inanılmaz bir acıyla bu sahnedeyim. Biraz sert bir açılış oldu ama ülkemizin gerçeği bu maalesef, biliyoruz hepimiz. Katledilen kız kardeşlerimiz için büyük üzüntü yaşıyorum. İzin verirseniz şu anda, burada onları saygıyla anmak istiyorum ve hepimiz için adalet diliyorum.”

DÜN KÖTÜYDÜ, BUGÜN DAHA KÖTÜ

Törende ‘başarı ödülü’ almak üzere sahneye çıkan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Konuşma hazırlamıştım ama bugün gerçekten beynim almadı o konuşmayı yapmayı. Çünkü gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Çok korkuyorum yarın daha da kötü olacak diye. Ben bu ödülü izninizle erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha ‘sektör’ bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum.”

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Kadınlar için...

Yıldızlara ödüller

“Hikâyemiz Birlikte” mottosuyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde onur ve başarı ödülleri de sahiplerini buldu. Onur ödülleri usta isimler Erdal Özyağcılar, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer, Müjdat Gezen ve Işıl Yücesoy’a, başarı ödülleri de genç yetenekler Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli’ye takdim edildi.

Kadınlar için...

Erdal Özyağcılar, ödülünü alırken şöyle konuştu: “Bu gece bana ‘Erdal, iyi ki oyuncu olmuşsun’ dedirtti. 55 yıllık sanat emeğimi taçlandırdınız.” dedi.
Kadınlar için...

Işıl Yücesoy, ödülünü “Çemberimde Gül Oya” dizisinde birlikte çalıştığı Tuba Büyüküstün’den aldı.
Kadınlar için...
Aras Bulut İynemli, açılış töreninde Serhat Kılıç’la birlikte “Heyecanı Yok” şarkısını söyledi.

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#61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Saadet Işıl Aksoy#Farah Zeynep Abdullah

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