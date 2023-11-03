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'Kadın Hikayeleri' 16 Kasım'da sahnede

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#Kadın Hikayeleri#Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları#Almula Merter Churm
Kadın Hikayeleri 16 Kasımda sahnede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:37

OYUNCU, yazar ve sunucu Almula Merter Churm tarafından kurulan Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları grubu, ilk gösterileri “Kadın Hikâyeleri” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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 Elif Bengü Bozdemir’in yazdığı, müzik direktörlüğünü Teymuralp Merter’in yaptığı oyunun ana kadrosunda Churm’ün yanı sıra Yeşim Gül, Şebnem Özinal, Seren Fosforoğlu ve Arzu Yanardağ yer alıyor.

İnteraktif oyun, ilk kez 16 Kasım’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. İlk temsilin ardından ekip Türkiye turnesine çıkacak.

Her temsilde farklı bir konuk oyuncu, kendi hikâyesiyle gösteriye dahil olacak. Sürprizlerin hiç bitmeyeceği interaktif oyunda ayrıca seyirciler de sahnenin bir parçası olacak.

 

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#Kadın Hikayeleri#Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları#Almula Merter Churm

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