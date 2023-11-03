'Kadın Hikayeleri' 16 Kasım'da sahnede

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Elif Bengü Bozdemir’in yazdığı, müzik direktörlüğünü Teymuralp Merter’in yaptığı oyunun ana kadrosunda Churm’ün yanı sıra Yeşim Gül, Şebnem Özinal, Seren Fosforoğlu ve Arzu Yanardağ yer alıyor.

İnteraktif oyun, ilk kez 16 Kasım’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. İlk temsilin ardından ekip Türkiye turnesine çıkacak.

Her temsilde farklı bir konuk oyuncu, kendi hikâyesiyle gösteriye dahil olacak. Sürprizlerin hiç bitmeyeceği interaktif oyunda ayrıca seyirciler de sahnenin bir parçası olacak.