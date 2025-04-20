Kaç torunum var bilmiyorum... İdo'nun ikizleri tapularıma göz dikti!

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İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. 73 yaşındaki sanatçı, aile yaşamına dair açıklamalarda bulundu:

“Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.”

Tatlıses, soyadının nereden geldiğini ise “Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa’dan İstanbul’a yeni gelmiştim. Bana, ‘Uzun hava oku’ dedi ve sonrasında aradığının ben olduğumu söyledi. Ardından da soyadını verdi” sözleriyle açıkladı.

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MAĞARADAN ÇIKTIM VİLLALARIM OLDU

İbrahim Tatlıses, felç kalmanın zor olduğunu ifade etti ve ekledi: “Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Felç kalmak çok zor. Fakat tedavi görmüyorum. Bana ‘Mağara adamı’ dediler. Evet, mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım; değil mi? Hayatımdan çok mutluyum. Bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum fakat sırtımdan vuruluyorum. Okul okumadım ama hayatı okudum.”

MERMİ BANA DEĞİL AYDEMİR’E GELECEKTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında program çıkışında uğradığı silahlı saldırıda yaşadıklarını anlattı: “Geçtiğimiz yıl vefat eden Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. O gün çorba içmeye gidiyor ve bu akşam ‘İbo Show’a gitmeyeyim’ diyor. O gelmiş olsaydı eğer direksiyona ben geçecektim. Aydemir önde oturacak ve mermi bana değil Aydemir’e gelecekti.”

DERYA’NIN PEŞİNDEN KOŞTUM

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın “Derya (Tuna) da güzel kadındı” sözlerine şu karşılığı verdi: “Evet, Derya güzel kadındı. Vurulduğumda herkes Derya Hanım’a ‘Başınız sağ olsun’ diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum.”

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Hülya Avşar ise “Derya Tuna bir yürürdü, herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı” dedi. İbrahim Tatlıses bu sözlerin üzerine “Ne Derya’ymış be! 30 sene işimi bozdu” diyerek espri yaptı.