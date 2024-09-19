Kabin memuru ile tartıştı, polisi tehdit etti! Dilan Çıtak'tan açıklama geldi: Yaptığımdan utanmıyorum...

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Dilan Çıtak geçen salı akşamı Bodrum’dan İstanbul’a gelen Türk Hava Yolları’nın uçağına bindi. Çıtak, kedisini pusetinden çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada ise kabin memuru, şarkıcıyı kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

'SENİ BURADA YERLER KOÇUM'

Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Dilan Çıtak’ın son videosunda ise pistte havalimanı polisini tehdit ettiği görüldü. Şarkıcının polise, “Böyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Bak, seni burada yerler koçum. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı” demesi dikkat çekti.

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'GÖZÜNDEKİ LENSİ OYDURTMA BANA'

Dilan Çıtak’ın uçaktaki görüntülerinde ise THY kabin memuruna saldırdığı görüldü. Hostesin üzerine yürüyen Çıtak, “Beni delirtme. Sen kuralları hatırlatmadın. Gözündeki lensleri oydurtma bana. Sen bana bağırdın. Sen kimsin ya?” ifadelerini kullandı.

KARA LİSTEYE ALINDI

Kabin memuru ise kendisine saldıran şarkıcıdan şikâyetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Çıtak, verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı. Yaşanan olay üzerine THY, Dilan Çıtak’ın kara listeye alındığını açıkladı.

'YAPTIĞIMDAN UTANMIYORUM'

Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade etti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan şarkıcı pişman olmadığını söyledi: “Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya”

İLK VUKUATI DEĞİL

Dilan Çıtak Temmuz 2023’te de İstanbul Havalimanı’nda yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran vatandaşlarla tartışmış ve karakolluk olmuştu.

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Şarkıcı ise iddiaları kabul etmeyerek 4 erkeğin üzerine yürüdüğünü, hakaret ve tehditler savurduğunu söylemişti: “Üzerime yürüyen bu şahısların üzerine elime geçen her şeyi fırlatmaya başladım.”