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Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak#THY#İstanbul-Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 15:04

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.

Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

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#Dilan Çıtak#THY#İstanbul-Bodrum

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