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Kabare tadında konser!

#Volkan Konak#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
Kabare tadında konser

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam Volkan Konak sevenleriyle buluştu.

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Bu sahnedeki ikinci konserine imza atan sanatçı seyircilerini, “Türkiye’nin güzellikleri hoş geldiniz. Onur verdiniz. Burada olmanız omuzlarımda bir rütbe. En muhteşem konser alanındasınız. Bu akşam yaslanın arkanıza” sözleriyle selamladı.

Kabare tadında konser

Kuzeyin Oğlu’ lakaplı Volkan Konak, kabare tadındaki konserinde şarkılarını ve türkülerini mekânı tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Şiirleriyle duygulandıran, hikâyeleriyle seyircisini kahkahaya boğan Konak, iki buçuk saat boyunca kesintisiz müzik ziyafeti sundu.

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