Kabare tadında konser!

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Bu sahnedeki ikinci konserine imza atan sanatçı seyircilerini, “Türkiye’nin güzellikleri hoş geldiniz. Onur verdiniz. Burada olmanız omuzlarımda bir rütbe. En muhteşem konser alanındasınız. Bu akşam yaslanın arkanıza” sözleriyle selamladı.

‘Kuzeyin Oğlu’ lakaplı Volkan Konak, kabare tadındaki konserinde şarkılarını ve türkülerini mekânı tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Şiirleriyle duygulandıran, hikâyeleriyle seyircisini kahkahaya boğan Konak, iki buçuk saat boyunca kesintisiz müzik ziyafeti sundu.