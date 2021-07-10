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Hayat
Haber Giriş: 10.07.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında? Kaan Yıldırım'ın filmleri ve dizileri

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Kaan Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında? Kaan Yıldırım'ın filmleri ve dizileri

Kaan Yıldırım biyografisi ve kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Oynadığı diziler ve filmler dışında özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Kaan Yıldırım, son olarak Çağla Şıkel ile anılmaya başlanmıştı. Peki, kariyeri merak edilen Kaan Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında? Kaan Yıldırım'ın filmleri ve dizileri

Kaan Yıldırım özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pek çok dizi ve film projesinde ekran karşısına çıkan Kaan Yıldırım, bir süre önce ailesi ile yaşadığı gerilim dolayısıyla magazin gündeminde yer almıştı. Şu sıralar ünlü şarkıcı Çağla Şıkel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor. 

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşıyordu. Genç oyuncu Çağla Şıkel ile yeni bir aşka yelken açtı.

Televizyon Kariyeri
YılAdıRolNotlar
2013KayıpKadirYardımcı
2014Ulan İstanbulFerdiYardımcı
2015Adı MutlulukBatuBaşrol
2016Kalbim Yangın YeriVolkanBaşrol
2017Klavye DelikanlılarıKeremBaşrol
2018İnsanlık SuçuCemal GökdemirBaşrol
2019HalkaKaan KarabulutBaşrol
2019-HekimoğluMehmet Ali ÇağlarBaşrol

 

Sinema Kariyeri
YılAdıRolNotlar
2014Ümmü Sıbyan:Zifir Yapımcı
2015Yok Artık! Yapımcı
2017Bölük Başrol

 

 "ORTAK KARARLA AYRILDIK"

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

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