Kaan Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında? Kaan Yıldırım'ın filmleri ve dizileri

Kaan Yıldırım özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pek çok dizi ve film projesinde ekran karşısına çıkan Kaan Yıldırım, bir süre önce ailesi ile yaşadığı gerilim dolayısıyla magazin gündeminde yer almıştı. Şu sıralar ünlü şarkıcı Çağla Şıkel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.



14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşıyordu. Genç oyuncu Çağla Şıkel ile yeni bir aşka yelken açtı.

Televizyon Kariyeri Yıl Adı Rol Notlar 2013 Kayıp Kadir Yardımcı 2014 Ulan İstanbul Ferdi Yardımcı 2015 Adı Mutluluk Batu Başrol 2016 Kalbim Yangın Yeri Volkan Başrol 2017 Klavye Delikanlıları Kerem Başrol 2018 İnsanlık Suçu Cemal Gökdemir Başrol 2019 Halka Kaan Karabulut Başrol 2019- Hekimoğlu Mehmet Ali Çağlar Başrol

Sinema Kariyeri Yıl Adı Rol Notlar 2014 Ümmü Sıbyan:Zifir Yapımcı 2015 Yok Artık! Yapımcı 2017 Bölük Başrol

"ORTAK KARARLA AYRILDIK"

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

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