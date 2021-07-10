Kaan Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında? Kaan Yıldırım'ın filmleri ve dizileri
Kaan Yıldırım biyografisi ve kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Oynadığı diziler ve filmler dışında özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Kaan Yıldırım, son olarak Çağla Şıkel ile anılmaya başlanmıştı. Peki, kariyeri merak edilen Kaan Yıldırım kimdir nereli kaç yaşında? Kaan Yıldırım'ın filmleri ve dizileri
Kaan Yıldırım özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pek çok dizi ve film projesinde ekran karşısına çıkan Kaan Yıldırım, bir süre önce ailesi ile yaşadığı gerilim dolayısıyla magazin gündeminde yer almıştı. Şu sıralar ünlü şarkıcı Çağla Şıkel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
KAAN YILDIRIM KİMDİR?
Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.
14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşıyordu. Genç oyuncu Çağla Şıkel ile yeni bir aşka yelken açtı.
|Televizyon Kariyeri
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2013
|Kayıp
|Kadir
|Yardımcı
|2014
|Ulan İstanbul
|Ferdi
|Yardımcı
|2015
|Adı Mutluluk
|Batu
|Başrol
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Volkan
|Başrol
|2017
|Klavye Delikanlıları
|Kerem
|Başrol
|2018
|İnsanlık Suçu
|Cemal Gökdemir
|Başrol
|2019
|Halka
|Kaan Karabulut
|Başrol
|2019-
|Hekimoğlu
|Mehmet Ali Çağlar
|Başrol
|Sinema Kariyeri
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2014
|Ümmü Sıbyan:Zifir
|Yapımcı
|2015
|Yok Artık!
|Yapımcı
|2017
|Bölük
|Başrol
"ORTAK KARARLA AYRILDIK"
Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:
Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.