Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Kaan Yıldırım, Türk dizi ve sinema dünyasında başarılı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında "Kayıp" dizisiyle oyunculuğa adım atan Yıldırım, birçok popüler yapımda başrol oynamıştır. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Londra Brunel Üniversitesi'nde pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk çıkışını "Ulan İstanbul" dizisiyle yaptı.

KAAN YILDIRIM KARİYERİ

Yıldırım, 2013 yılında "Kayıp" dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde, "Ulan İstanbul", "Hekimoğlu" ve "Adı Mutluluk" gibi yapımlarda başrolde yer almıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alarak kariyerini genişletmiştir. 2024 yılında "Kopuk" dizisinde başrol oynamaktadır.

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