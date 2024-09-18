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Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında Kaan Yıldırım hangi dizilerde ve filmlerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:19

Kaan Yıldırım kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. 1986 doğumlu oyuncu, İngiltere'de pazarlama eğitimi almasına rağmen oyunculuğa yöneldi ve 2013’te kariyerine başladı. 'Ulan İstanbul' ve 'Hekimoğlu' gibi dizilerle geniş bir kitle tarafından tanındı. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Kaan Yıldırım, Türk dizi ve sinema dünyasında başarılı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında "Kayıp" dizisiyle oyunculuğa adım atan Yıldırım, birçok popüler yapımda başrol oynamıştır. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Londra Brunel Üniversitesi'nde pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk çıkışını "Ulan İstanbul" dizisiyle yaptı.

KAAN YILDIRIM KARİYERİ

Yıldırım, 2013 yılında "Kayıp" dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde, "Ulan İstanbul", "Hekimoğlu" ve "Adı Mutluluk" gibi yapımlarda başrolde yer almıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alarak kariyerini genişletmiştir. 2024 yılında "Kopuk" dizisinde başrol oynamaktadır.

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KAAN YILDIRIM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Kayıp (2013-2014)
  • Ulan İstanbul (2014-2015)
  • Adı Mutluluk (2015)
  • Hekimoğlu (2019-2021)
  • Sipahi (2022-2023)
  • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (2023-2024)
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