Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım ailesi ile arasındaki bağı koparttı mı?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.



14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süredir Hadise ile aşk yaşıyor.

Televizyon Kariyeri Yıl Adı Rol Notlar 2013 Kayıp Kadir Yardımcı 2014 Ulan İstanbul Ferdi Yardımcı 2015 Adı Mutluluk Batu Başrol 2016 Kalbim Yangın Yeri Volkan Başrol 2017 Klavye Delikanlıları Kerem Başrol 2018 İnsanlık Suçu Cemal Gökdemir Başrol 2019 Halka Kaan Karabulut Başrol 2019- Hekimoğlu Mehmet Ali Çağlar Başrol

Sinema Kariyeri Yıl Adı Rol Notlar 2014 Ümmü Sıbyan:Zifir Yapımcı 2015 Yok Artık! Yapımcı 2017 Bölük Başrol

KAAN YILDIRIM AİLESİ İLE ARASINDAKİ BAĞI MI KOPARTTI?

Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hadise ile yakın zamanda evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

Kaan Yıldırım ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini kurma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem.



En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.