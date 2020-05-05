Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım ailesi ile arasındaki bağı koparttı mı?
Pek çok dizi ve film projesinde ekran karşısına çıkan Kaan Yıldırım, son günlerde ailesi ile yaşadığı gerilim dolayısıyla magazin gündeminde yer almıştı. Şu sıralar ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor.
14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süredir Hadise ile aşk yaşıyor.
|Televizyon Kariyeri
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2013
|Kayıp
|Kadir
|Yardımcı
|2014
|Ulan İstanbul
|Ferdi
|Yardımcı
|2015
|Adı Mutluluk
|Batu
|Başrol
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Volkan
|Başrol
|2017
|Klavye Delikanlıları
|Kerem
|Başrol
|2018
|İnsanlık Suçu
|Cemal Gökdemir
|Başrol
|2019
|Halka
|Kaan Karabulut
|Başrol
|2019-
|Hekimoğlu
|Mehmet Ali Çağlar
|Başrol
|Sinema Kariyeri
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2014
|Ümmü Sıbyan:Zifir
|Yapımcı
|2015
|Yok Artık!
|Yapımcı
|2017
|Bölük
|Başrol
KAAN YILDIRIM AİLESİ İLE ARASINDAKİ BAĞI MI KOPARTTI?
Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hadise ile yakın zamanda evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.
Kaan Yıldırım ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini kurma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem.
En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle