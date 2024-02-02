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Kaan Urgancıoğlu ve eşinden bakıcı kararı!

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Pınar Deniz
Kaan Urgancıoğlu ve eşinden bakıcı kararı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 09:33

Kaan Urgancıoğlu 2.5 aylık oğlu Ardıç’la görüntülendi. Ünlü oyuncu babalık heyecanını anlattı.

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Kaan Urgancıoğlu, önceki gün eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç ile Bebek’teydi. Bebeğini pusette taşıyan Urgancıoğlu babalık hakkında konuştu:

“Keyfimiz yerinde. Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Babalık hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir.”

Bebekleri için bakıcı tutmadıklarını da söyleyen oyuncu, “Bakıcımız yok. Yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor” dedi.

Kaan Urgancıoğlu ve eşinden bakıcı kararı

PINAR’LA BİRBİRİMİZE KARŞI SAYGILIYIZ

Başrolünde oynadığı “Yargı” dizisiyle ilgili sorulara “Ekibe yeni katılan oyuncularla daha da güçlendi kadromuz” yanıtını veren Urgancıoğlu, Pınar Deniz’le iyi bir ikili olduklarını da söyledi:

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“Aramızda doğru bir elektrik var. Çok saygılıyız birbirimize karşı. Bütün ekip öyleyiz. Şanslı hissediyoruz. Sete keyifle gidiyoruz.”

Kaan Urgancıoğlu ve eşinden bakıcı kararı

 

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Pınar Deniz

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