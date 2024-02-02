Kaan Urgancıoğlu ve eşinden bakıcı kararı!

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Kaan Urgancıoğlu, önceki gün eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç ile Bebek’teydi. Bebeğini pusette taşıyan Urgancıoğlu babalık hakkında konuştu:

“Keyfimiz yerinde. Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Babalık hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir.”

Bebekleri için bakıcı tutmadıklarını da söyleyen oyuncu, “Bakıcımız yok. Yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor” dedi.



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Başrolünde oynadığı “Yargı” dizisiyle ilgili sorulara “Ekibe yeni katılan oyuncularla daha da güçlendi kadromuz” yanıtını veren Urgancıoğlu, Pınar Deniz ’le iyi bir ikili olduklarını da söyledi:

“Aramızda doğru bir elektrik var. Çok saygılıyız birbirimize karşı. Bütün ekip öyleyiz. Şanslı hissediyoruz. Sete keyifle gidiyoruz.”