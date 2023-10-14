Kaan Urgancıoğlu: O sahneler beni çok zorladı

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Kanal D’nin reyting rekorları kıran “Yargı” dizisi, Ilgaz ve Ceylin’in kızları Mercan’ı kaybettiği sahnelerle büyük ses getirdi. Sosyal medyada da gündem olan o sahnelerdeki performansıyla izleyenleri ağlatan Kaan Urgancıoğlu, önceki gün eşi Burcu Denizer
ile Nişantaşı’nda görüntülendi.
Ben şanslıyım
Kaan Urgancıoğlu, dizi setlerindeki ağır çalışma şartları hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: “Çok doğru, zor şartlarda çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki ben de çok eskiden beri yapıyorum bu işi. Fakat benim şöyle bir şansım var; bizim ekibimiz bayağı hızlı. Aşağı yukarı her gün akşam yemeğimi evde yiyebiliyorum.”
Önemli olan anne
Baba olmak için gün sayan Urgancıoğlu, “Çok heyecanlıyım, az kaldı. Ama baba olmak ikincil bir şey, ilk etapta önemli olan annenin sağlıklı olması” dedi.
Oyuncu, “Çocuğunuzun altını değiştirir misiniz?” sorusuna da “Tabii ki. Kardeşimle aramda yaş farkı var, onun da altını değiştirmişliğim olmuştu” yanıtını verdi.