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Kaan Urgancıoğlu: O sahneler beni çok zorladı

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Yargı
Kaan Urgancıoğlu: O sahneler beni çok zorladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 09:48

Baba olmaya hazırlanan Kaan Urgancıoğlu, “Yargı” dizisinde çocuğunu kaybettiği sahnenin kendisini çok zorladığını söyledi.

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Kanal D’nin reyting rekorları kıran “Yargı” dizisi, Ilgaz ve Ceylin’in kızları Mercan’ı kaybettiği sahnelerle büyük ses getirdi. Sosyal medyada da gündem olan o sahnelerdeki performansıyla izleyenleri ağlatan Kaan Urgancıoğlu, önceki gün eşi Burcu Denizer
ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Kaan Urgancıoğlu: O sahneler beni çok zorladı


ŞİFAYA DÖNÜŞSÜN

Gerçek hayatta da baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, çektikleri sahnelerdeki duygu yoğunluğunun kendisini etkilediğini söyledi: “Çok zor bir sahneydi. Ben oynarken ve izlerken zorlandım. Umarım herkesin evinde şifaya dönüşür. Hayatta bazı trajediler ve acılar yaşıyoruz, onlarla yüzleşmek zorken, başka bir hikâye bizim iyi olmamızı sağlıyor. Umarım öyle bir hizmeti olmuştur.” 

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Kaan Urgancıoğlu: O sahneler beni çok zorladı

Ben şanslıyım

Kaan Urgancıoğlu, dizi setlerindeki ağır çalışma şartları hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: “Çok doğru, zor şartlarda çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki ben de çok eskiden beri yapıyorum bu işi. Fakat benim şöyle bir şansım var; bizim ekibimiz bayağı hızlı. Aşağı yukarı her gün akşam yemeğimi evde yiyebiliyorum.”

Önemli olan anne

Baba olmak için gün sayan Urgancıoğlu, “Çok heyecanlıyım, az kaldı. Ama baba olmak ikincil bir şey, ilk etapta önemli olan annenin sağlıklı olması” dedi.

Oyuncu, “Çocuğunuzun altını değiştirir misiniz?” sorusuna da “Tabii ki. Kardeşimle aramda yaş farkı var, onun da altını değiştirmişliğim olmuştu” yanıtını verdi.

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Yargı

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