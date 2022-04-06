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Kaan Taşaner: Güzel günler bizi bekliyor

#Kaan Taşaner#Seray Dura#Kaan Taşaner Kimdir
Kaan Taşaner: Güzel günler bizi bekliyor
Deniz BOY

Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura’nın yeni çıkacak kitabının senaryosunu yazdıklarını söyledi: “Güzel günler bizi bekliyor. Heyecanlıyız.”

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Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura önceki gün Akmerkez’deydi. Taşaner, yakında sevgilisinin kitabının çıkacağını duyurdu:

“Yeraltı edebiyatına ait bir kitap. Onun senaryosunu da beraber yazıyoruz. Gerilim dolu bir hikaye. Çekim aşamasına gelindiğinde hem benim hem de Seray’ın söz hakkı olacak. Fakat önce bir kitap çıksın da sonrasına bakarız. Ayrıca yeniden müzik yapmaya başladım. Biz, bir şeyler üretiyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Heyecanlıyız.”

Kaan Taşaner: Güzel günler bizi bekliyor

Ünlü oyuncu, “Kamera önünde mi yoksa arkasında mı olacaksınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok da ayırt etmiyorum. Yaratıcı insanın içinde hissettiği her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Yeryüzüne inen bütün insanlar eşittir. Bütün insanların her şeyi yapmaya hakkı vardır.”

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