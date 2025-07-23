Justin bereketi

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Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda vereceği konser, turizmi hareketlendirdi. Organizasyon yetkilileri, özellikle Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden yoğun bilet alımı olduğunu açıkladı.

Konsere sayılı günler kala otellerde de rezervasyonlar dolmaya başladı. İstanbul’a çok sayıda yabancı turistin gelmesi beklenirken, restoranlardan ulaşım hizmetlerine kadar birçok sektör konser haftası için hazırlıklara başladı.

Timberlake’in sahne şovları ve performansıyla unutulmaz bir geceye imza atacağı konser için biletler de hızla tükeniyor. Organizasyon ekibi, konser gününün İstanbul için sadece müzikal değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir hareketlilik yaratacağını açıkladı.



PROVALARI HIZ KAZANDI



11 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla yeniden buluşmak için gün sayan Justin Timberlake, konser provası yaparken çekilen eğlenceli görüntülerini de “Perde arkasında görmediğiniz anlar” notuyla sosyal medyada hayranlarıyla paylaşmıştı.

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Dünya turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek sanatçının konseri Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek.

Timberlake’in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olan İstanbul konserinde hayranları, sanatçının hit şarkılarını ve son albümü ‘Everything I Thought It Was’daki eserleri canlı olarak dinleme şansı yakalayacak. Sahne, ışık şovlarıyla renklenecek.

Sanatçıya sahnede dansçıları da eşlik edecek.