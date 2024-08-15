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Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Felç geçirmedi süreci atlatacak

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Yeşilçam
Jülide Kuraldan Kadir İnanırın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Felç geçirmedi süreci atlatacak
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 08:11

Mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır’ın sağlığı hakkında son bilgileri hayat arkadaşı Jülide Kural paylaştı. Jülide Kural, Kadir İnanır’ın felç geçirdiği haberlerine de “Yalan” diye cevap verdi.

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TÜRK sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, 24 Mart’ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti. Durumunun iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart’ta ekstübe edilen oyuncunun yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmişti. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınan İnanır, taburcu edilmişti.

Jülide Kuraldan Kadir İnanırın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Felç geçirmedi süreci atlatacak


TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’ın felç geçirdiği hatta ağır konuşmaya başladığı iddia edildi. Hastanede tedavisine devam edilen Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, bu haberleri yalanladı.

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Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Kural, “Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Elbette uzun zamandır hastanede olmanın getirdiği psikolojik bir ağırlık var. Ama Kadir’in sahip olduğu güçlü irade bu süreci de atlatacak. Felç geçirdiği haberleri yalan. Böyle haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen” dedi.

Jülide Kuraldan Kadir İnanırın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Felç geçirmedi süreci atlatacak

İSİM HAKKINI KULLANDIRMADI

Sinan Akçıl yeni şarkısının isminin “Kadir İnanır” olduğunu fakat Jülide Kural’ın istememesi üzerine adını “Aslan Parçası” olarak değiştirdiğini açıkladı.

Akçıl, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Maalesef haberler doğru. Saygımız sevgimiz sonsuz. ‘Kadir İnanır’ şarkısının adını ‘Aslan Parçası’ olarak değiştiriyoruz. Eşi değerli hanımefendi ile bizzat görüştüm. Ancak Kadir İnanır adı için izin alamadık canları sağ olsun. Önce sağlık sorunlarını tamamen atlatsın dilerim dev adam gerisi kolay.”

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Yeşilçam

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