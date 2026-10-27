Jülide Kural'dan Bodrum açıklaması: Tatile değil, tedaviye gittim

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26 Haziran’da yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, vasiyete itiraz eden Levent İnanır sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural’la ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Levent İnanır, “Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak” dediği Jülide Kural’ın cenazeden sonra tatil için Bodrum’a gittiğini öne sürdü:

“Şimdi kendisini arayanlara ‘Yas tutuyorum’ diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum’a tatile gitti, ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, ‘Tazminatı da Kadir’den alırsın’ demiş. 3 sene dayıma hizmet etmiş şoförüne, ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım.”

Jülide Kural ise bu iddia karşısında suskun kalmadı, sağlık sorunları yaşadığı için cenazeden 3 hafta sonra psikolojik destek almak amacıyla Bodrum’a gittiğini söyledi.



YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM



Jülide Kural, “3 hafta Kadir’in mezarını yaptırmak için İstanbul’daydım. Vefatından 3 hafta sonra Bodrum’a gittim. Tatile değil, sağlık problemim olduğu için bir sağlık merkezine gittim. Psikolojim bozuk olduğu için 1 hafta terapi gördüm. Hâlâ kendimi toparlayamadım. Zor bir süreç geçiriyorum. Kadir’in yokluğuna alışamadım. ‘Tatile gitti’ algısı oluşturuyorlar” dedi.

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Kendisiyle ilgili küçük düşürücü açıklamalar yapıldığını dile getiren Kural, dava açacağını söyledi:

“Bugüne kadar hakkımda rencide edici açıklamalar ve hakaretler yapıldı. Hukuki süreci başlatıyorum. Bundan sonra hukuk konuşacak.”

DEDE TOPRAĞI GÜL HANIM’IN

Levent İnanır, Jülide Kural’a yönelik tepkisini dile getirirken “Dayım Fatsa’daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım” demişti. Kural, söz konusu araziyi sanatçının yeğeni Gül Bakar’a bırakacağını söyledi:

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“Dede toprağı olarak anılan araziyi 3-4 yıldır yanımızda olan Gül Hanım’a bırakacağım. Bunu Kadir de biliyordu. Dededen, babadan kalma topraklarda benim hiç işim yok. Yine ailede kalacak.” Vasiyetin okunacağı duruşma 17 Aralık’ta görülecek.