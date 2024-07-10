Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? Jülide Kural dizileri ve filmler

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Jülide Kural, duayen isim Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı olduğu bilinen Jülide Kural, Süper Baba, Camdan Kalp gibi projelerde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Peki, Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Jülide Kural hakkında merak edilen bazı detaylar

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

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YER ALDIĞI PROJELER

Çınar Ağacı - 2010

Son Celat- 2008

Sessiz Ölüm-2002

Camdan Kalp-1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu - 1986

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller

Nefes