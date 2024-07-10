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Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? Jülide Kural dizileri ve filmler

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Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı Jülide Kural dizileri ve filmler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 16:50

Jülide Kural, oynadığı ve ünlendiği Süper Baba dizisinin ardından Camdan Kalp, Sessiz Ölüm gibi birçok projede yer almıştı. Çalıkuşu projesinde de yer alan Jülide Kural, en iyi oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine de sahiptir. Peki, Jülide Kural kimdir ve kaç yaşındadır? İşte ünlü isim hakkında merak edilen bazı detaylar

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Jülide Kural, duayen isim Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı olduğu bilinen Jülide Kural, Süper Baba, Camdan Kalp gibi projelerde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Peki, Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Jülide Kural hakkında merak edilen bazı detaylar

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

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YER ALDIĞI PROJELER

Çınar Ağacı - 2010
Son Celat- 2008
Sessiz Ölüm-2002
Camdan Kalp-1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller
Nefes

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