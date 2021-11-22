Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Tarih belli olduSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Tarih belli oldu#Meteoroloji
Önce kimse anlam veremedi, sonra işler tersine döndü Olağanüstü, kahraman...Önce kimse anlam veremedi, sonra işler tersine döndü! "Olağanüstü, kahraman..."#Fenerbahçe
Şehit kızı artık komando Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...Şehit kızı artık komando! Türkiye onu 17 sene önce bu fotoğrafla tanımıştı...#Şehit
Asgari ücret masada İşte kritik Kabinede öne çıkan başlıklarAsgari ücret masada! İşte kritik Kabine'de öne çıkan başlıklar#Kabine
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
ABDde noel geçidi kana bulandı Bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar varABD'de noel geçidi kana bulandı! Bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var#Wisconsin
Talibandan pes dedirten adım... Yeni yasak Bir gecede her şey değiştiTaliban'dan 'pes' dedirten adım... Yeni yasak! Bir gecede her şey değişti#Taliban
Altın fiyatlarında neler oluyor Piyasalar tutanaklarına odaklandıAltın fiyatlarında neler oluyor? Piyasalar tutanaklarına odaklandı#Altın
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler... 18 Mart 2022de hizmeye girecekBölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler... 18 Mart 2022'de hizmeye girecek#Çanakkale
Derbi öncesi bileti kesilmişti, şimdi kurtarıcı olduDerbi öncesi bileti kesilmişti, şimdi kurtarıcı oldu!#Fenerbahçe
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Bir operasyon geçirdiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Bir operasyon geçirdi'#Kadir İnanır
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisiKılıçdaroğlu’nun İmamoğlu stratejisi#Kılıçdaroğlu
Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdiÜnlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi#Çetin Altay
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Jülide Kural#Jülide Kural Kimdir#Jülide Kural Nereli
Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında

Jülide Kural, duayen isim Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı olduğu bilinen Jülide Kural, Süper Baba, Camdan Kalp gibi projelerde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Peki, Jülide Kural kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Haberin Devamı

Jülide Kural, oynadığı ve ünlendiği Süper Baba dizisinin ardından Camdan Kalp, Sessiz Ölüm gibi birçok projede yer almıştı. Çalıkuşu projesinde de yer alan Jülide Kural, en iyi oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine de sahiptir. Peki, Jülide Kural kimdir ve kaç yaşındadır? İşte ünlü isim hakkında merak edilen bazı detaylar

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

YER ALDIĞI PROJELER

Haberin Devamı

Çınar Ağacı - 2010
Son Celat- 2008
Sessiz Ölüm-2002
Camdan Kalp-1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller
Nefes

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jülide Kural#Jülide Kural Kimdir#Jülide Kural Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama: Çocuk olmasaydı evliliğim bitebilirdi

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz