Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı

Güncelleme Tarihi:

#Joy Awards#Türkiye#Suudi Arabistan
Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 09:31

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine Türkiye’nin ünlü yüzleri damga vurdu. Hande Erçel’den Pınar Deniz’e, Tuba Büyüküstün’den Meryem Uzerli’ye Türk oyuncular basının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Orta Doğu’nun en prestijli ödül törenlerinden Joy Awards, önceki gün Riyad’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Görkemli tören, bir yıldızlar buluşmasına sahne oldu. Arap dünyasının film, müzik, dizi, spor ve dijital içerik alanlarında öne çıkan isimlerini bir araya getiren törene Türkiye’den Pınar Deniz, Halit Ergenç, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Büşra Develi, Kaan Urgancıoğlu ve Hande Erçel de katıldı. İlgiyle karşılanan Türk ünlüler, kırmızı halı seremonisine de damga vurdu.

Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı

TUBA’NIN YANITI ÇOK KONUŞULDU

Tuba Büyüküstün’ün törende kendisiyle röportaj yapan sunucuya verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. “Bana Arapça öğretir misin?” sorusuna “Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?” karşılığını veren Büyüküstün sunucuya “Samimiyet” kelimesini söyletti.

Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı

ÖDÜL SUNDULAR

Hande Erçel törende Barış Arduç’la birlikte sahneye çıkarak ödül sundu. İkili, ‘en iyi Arap kadın oyuncu’ ödülünü kazanan ismi açıkladı.

Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı

Hande Erçel, Arapça yaptığı konuşmada organizasyonu düzenleyenlere ve davetlilere teşekkür etti. Ünlü oyuncu
daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Dilinizi konuşma çabam mükemmel olmaktan uzak olsa da sıcak alkışlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı

Pınar Deniz - Hazal Kaya

Hayranlarıyla buluştular

Büşra Develi ve Kaan Urgancıoğlu, Joy Awards’a Türkiye’den katılan özel davetliler arasındaydı. Rol aldıkları dizilerle Orta Doğu’da kendi hayran kitlelerini oluşturan iki oyuncu, Riyad’da hayranlarıyla da bir araya geldi, bol bol fotoğraf çektirdi.

Joy Awards’ta Türkiye rüzgârı

Büşra Develi

 

