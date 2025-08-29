José Mourinho’nun kombini gündem oldu

Haberin Devamı

GÖZLER ‘ÜSTÜNDE’



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica’yla karşı karşıya geldi. Benfica’nın 1-0’lık galibiyetiyle sona eren maçla sarı lacivertliler Devler Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Lizbon’daki maça başarılı yönetimiyle değil, kıyafet tercihiyle damga vurdu.



YOK SATTI



Mourinho maçta Adidas’ın golf koleksiyonunda yer alan uzun kollu, polo yakalı bir swetshirt giydi. Futbolseverler maçı gölgeleyen bu kombinin peşine düştü. 130 Euro’dan (6 bin 200 TL) satışa sunulan sweatshirt, maç sonrası bazı alışveriş sitelerinde tükendi.

Hande Can yazdı: Çok güzel ama keşke giyen Mourinho olmasaydı!

Mourinho’nun stilindeki istikrarı takımda da görebilseydik şimdi başka şeyler konuşuyor olacaktık.

Maçtan akılda kalan tek güzel şeyin bu sweatshirt olduğunu göz önünde bulundurursanız, ne demek istediğimi anlarsınız diye düşünüyorum.

Bu arada bütün staff ekibinin kısa kollu tişörtler giymesine rağmen, Mourinho neden mevsime göre biraz kalın ve uzun kollu bir kıyafet tercih etti, onu da anlamadım...

ÜNLÜLER İSYAN ETTİ

Senden nefret ediyorum





Sarı lacivertli takıma gönül veren ünlü isimler Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası teknik direktör José Mourinho’yu eleştirirken, en sert tepki Şevket Çoruh’tan geldi. Ünlü oyuncu, X hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Mourinho bi ... git ulan. Yeter ulan, yeter yeter yeter! Senden nefret ediyorum.”

Taraftar baki





Gökhan Özoğuz, eski futbolcu Osman Arpacıoğlu’nun fotoğrafıyla kulübe mesaj gönderdi:

“İlk Fenerbahçe ikonumdu. Kulüp ruhu ve ona ait hissettiren şeyler gözle görülmeyen parıltılardır. Her kulübün kendi sevdalılarına büyük saygım bu anlayıştan gelir. Kulüplerin baki sahibi taraftarlarıdır.”

Benim kafa yandı





Lizbon’daki maçta Benfica’nın golünü Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu attı. Sinan Akçıl, gol sonrası aklındaki soruları sosyal medya hesabında dile getirdi:

“Benim kafa yandı. Şimdi mesela maç böyle biterse, biz de Kerem’i alırsak, Kerem kendi attığı golle Avrupa ligine düşüp orada mı devam edecek? Alın size ‘Milyoner’ 500 binlik soru.”