José Carreras: Türk seyircisi çok sıcak

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◊ Jübile turnesine çıkıyorsunuz. Bunca yıllık birikim, onca emek... Bir burukluk var mı içinizde, nasıl duygular yaşıyorsunuz?

- Kariyerim boyunca kat ettiğim yollar bana harika hissettirdi. Dolu dolu bir hayat yaşadım. Yaşadığım bu kariyer yolculuğuna minnettarım.

◊ Jübilenizi yapacağınız için biraz geçmişi hatırlayalım isterim. Kariyer yolculuğunuza dönüp baktığınızda, en unutamadığınız konseriniz hangisi oldu?

- Tek bir konser yok aslında. Bu kadar uzun bir kariyer yapınca, yıllar içerisinde seyirciyle özel bir bağ kuruyorsunuz. Ve hissettiğiniz bu bağ her daim size farklı geliyor.

KARİYERİM BANA LÖSEMİ KONUSUNDA SESİMİ DUYURMA OLANAĞI VERDİ

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◊ Kariyerinize dair “Keşke şunu da yapsaydım” dediğiniz bir şey var mı?

- Elbette. Kimse hiçbir zaman tüm hayallerini gerçekleştiremiyor.

◊ Tüm dünyada takdir edilen bir sanatçısınız. Peki siz bu zamana kadar hangi durumda kendinizle gurur duymuştunuz?

- Uzun bir kariyere sahip olmam ve bu konumum, bana aynı zamanda lösemi tedavisi konusunda da sesimi duyurma olanağını verdi.

◊ Lösemi demişken; 80’li yıllarda bu hastalığı müziğe olan sevginizle yendiniz. Müzikle başka hangi zorlukları aştınız?

- Bir sanatçı olarak bu korkunç hastalıkla mücadeleyi geliştirmek ve sürdürmek için Uluslararası Jose Carreras Lösemi Vakfı’nı kurdum. Vakıf aracılığıyla popülerliğimi artırdım ve sesimi duyurdum.

MÜZİK, KÜLTÜRÜNÜZÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI VE BU HARİKA BİR ŞEY

◊ Daha önce de Türkiye’de konserler verdiniz. Türkiye sizde nasıl izler bıraktı?

- Evet, Türkiye’de konser verebildim ve şunu söylemeliyim ki; seyirci çok sıcak ve yeni Türk sanatçılarla da sahneyi paylaşabilmek her zaman büyük bir mutluluk oldu benim için. Müzik, kültürünüzün önemli bir parçası. Ve bu harika bir şey.

◊ Dünyanın en büyük tenorları arasında gösteriliyorsunuz. “Dünyanın en iyisi olmak” nasıl bir sorumluluk yüklüyor?

- Hiçbir zaman en iyi olduğumu düşünmedim. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, halk tarafından pek çok farklı şekilde tanındığınızda, hayatınızın her alanında doğru insan olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Popülerlik bana bunu hissettiriyor. Dürüst, azimli, cömert ve saygılı olmaya çalıştım. Kendi hayatımı ve başkalarının hayatını daha iyi hale getirecek hedeflerin peşinden gitmeyi amaçladım.

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SANATÇI SAĞLIKLI OLMALI

◊ En büyük hazineniz sesiniz. Sesinizi korumak için neler yapıyorsunuz?



- Sanatçının yanında taşıdığı tek enstrüman sestir. Bir sanatçı fiziksel ve zihinsel anlamda sağlıklı olmalıdır. Sesinizi korumalı ve ona çok iyi bakmalısınız. Dinlenme, yeterli ve sağlıklı beslenme hayati önem taşıyor.

LÖSEMİYLE MÜCADELEM DEVAM EDECEK

◊ Jübile turnesi tamamlandıktan sonra nasıl bir hayat yaşama hayaliniz var?



- Müzik, aile ve arkadaşlarla dolu bir hayat hayal ediyorum. Bunların yanı sıra lösemiyle mücadelemi vakfım aracılığıyla sürdüreceğim.