'Jön oldu mu bilmiyorum'

KEYİFLİ BİR YIL OLDU



Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Eşref Rüya”da ‘Deli Gürdal’ karakterine hayat veren Necip Memili önceki akşam eşi Didem Dayıcıoğlu ile Arnavutköy’de bir mekândaydı.

Çift çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Eşref Rüya” için “Çok iyi bir iş yapıyoruz. Herkes keyifli. Ben de bu ekibin içinde olmaktan çok mutluyum” diyen Necip Memili, 2025 yılının kendisi için güzel geçtiğini dile getirdi:

“Kızımız ve köpeklerimizle birlikte çok keyifli bir yıl oldu. Umarım 2026 da en az bunun kadar güzel geçer.”

ÇOK GÜZEL SEVİYORUZ



Muhabirler Didem Dayıcıoğlu’na “Jön bir kocanız var, neler hissediyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Gülerek “Jön oldu mu? Bilmiyordum jön olduğunu” diyen Dayıcıoğlu, eşini de güldürdü.

Didem Dayıcıoğlu, “Eşinizi kıskanıyor musunuz?” sorusuna da “Kıskanmak demeyeyim de seviyoruz birbirimizi. Çok güzel seviyoruz. O yüzden kıskançlık olmuyor” yanıtını verdi.

Necip Memili de “Kıskançlığın tadı güzel olduğu sürece kalbimizde yeri ayrıdır, o kadar kıskançlık olur” dedi.