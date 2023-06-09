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Johnny Depp koltuk değneğiyle geldi

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#Johnny Depp#Hollywood Vampires#HOLLYWOOD
Johnny Depp koltuk değneğiyle geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 19:18

HOLLYWOOD yıldızı Johnny Depp üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires’ın yarın vereceği konser için İstanbul’a geldi. Bugün 60’ıncı yaşına basan ünlü aktör, basın mensuplarına Türkçe ’teşekkür’ etti. "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak grup, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak.

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Johnny Depp’in de aralarında olduğu Hollywood Vampires grubu, dünya turu kapsamında dün Romanya’da verdikleri konserin ardından bugün başkent Bükreş’ten özel uçakla saat 16.00 sıralarında İstanbul’a geldi.

 TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Dünya turuna çıkmadan önce ayak bileğinden sakatlanan Depp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden koltuk değneğiyle yürüyerek çıktı. Depp, kendisini takip eden basın mensuplarına el sallayarak selamladı. Bugün 60’ıncı yaşını kutlayan ünlü aktör; gazetecilerin doğum gününü tebrik ederek, "Bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna, Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

Johnny Depp koltuk değneğiyle geldi

KONSER GELİRİ DEPREMZEDELERE

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Özel güvenlik görevlilerinin koruması altından terminalden çıkan Depp, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Hollywood yıldızı kısa bir süre önce ayak bileğinden sakatlanmış ve ABD’deki üç konserini iptal etmişti. Rock grubu Hollywood Vampires, İstanbul konserinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıklamıştı.

 

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#Johnny Depp#Hollywood Vampires#HOLLYWOOD

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