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Jessica May'in ehliyet isyanı

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#Jessica May#Hüseyin Kaya#Brezilya
Jessica Mayin ehliyet isyanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 10:56

2018’de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen, 2022 yılında Türk vatandaşı olan Jessica May yaşadığı ehliyet sorununu sosyal medyada paylaştı.

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Brezilya asıllı oyuncu “Brezilya’da aldığım AB sürücü belgemi yeminli noterden tercüme ettirmeme ve Brezilya Büyükelçiliği’nden tasdik ettirmeme rağmen Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bana sadece B sınıfı sürücü belgesi verildi ve orijinal belgeme de el konuldu. Sizce biraz garip değil mi?” diyerek nüfus müdürlüğünü etiketledi.

MAY’E YANIT GELDİ

Müdürlüğün Twitter hesabı ise, “Merhaba, belirtmiş olduğunuz konu ile ilgili Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü ile görüşülmüş olup B ve A2 sınıfı ehliyet ödemesini yapmanıza rağmen A2 sınıfı istemediğiniz anlaşılmıştır” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Jessica May, “Hayır, işlemi yapan memur bu sınıfı alamayacağımı söyledi. Zaten ödemesini yaptığım bir şeyi neden istemeyeyim ki, istemeseydim ödemesini yapmazdım” ifadelerini kullandı.

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Jessica Mayin ehliyet isyanı

2011’de geldiği Türkiye’de 2018’de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen Brezilyalı Jessica May, hayali olan Türk vatandaşlığına 2022 yılında kavuştu.

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#Jessica May#Hüseyin Kaya#Brezilya

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