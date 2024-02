Jessica May: Türkiye’ye âşığım

Haberin Devamı

Jessica May önceki gece Kuruçeşme’deki Oligark’ta görüntülendi. Brezilya’dan yeni döndüğünü belirten oyuncu, “Yoktum buralarda, yeni geldik. 40 derece sıcaklıktan döndüm, soğuklara denk geldim ama İstanbul’a bayılıyorum” dedi. Brezilya’da neler yaptığını da anlatan May, “Tarlada çalıştım. Anneme, babama yardım ettim. Çocukluğumdan beri yapıyorum bunu” diye konuştu.



BREZİLYA’DAN TEKLİFLER ALIYORUM



Türkiye’ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Jessica May, kariyeri için neden burayı tercih ettiği sorulunca şöyle konuştu:

“Mankenliğe başladığımda yurtdışı hevesim vardı ama Türkiye’yi hiç düşünmemiştim. Şimdi benim ikinci vatanım burası. Kültürü, insanları, sokakları; her şeyiyle çok seviyorum Türkiye’yi. Evet Brezilyalılar da sıcakkanlılar ama burada çok bambaşka bir hayat var. Türkiye beni sahiplendi ve bir kızı olarak gördü. Burada çok mutlu hissediyorum. ‘Tabii ki mutlu olursun, para kazanıyorsun’ diyorlar ama öyle bir şey yok. Burada çalışmasam da buraya âşığım. Brezilya ’dan da teklifler alıyorum. Orada da çalışabilirim ama ben burayı tercih ediyorum.”

Sanat filmi çektik

Jessica May, yeni projelerinden de bahsetti: “Çok güzel bir sanat filmi çektik. İyi ki içerisinde yer aldım dediğim bir proje bu. Festivallere katılmak istiyoruz. İnşallah Türkiye’ye ödül kazandıracak bir proje olur.”