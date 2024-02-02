Jessica May: Türkiye’ye âşığım

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Jessica May önceki gece Kuruçeşme’deki Oligark’ta görüntülendi. Brezilya’dan yeni döndüğünü belirten oyuncu, “Yoktum buralarda, yeni geldik. 40 derece sıcaklıktan döndüm, soğuklara denk geldim ama İstanbul’a bayılıyorum” dedi. Brezilya’da neler yaptığını da anlatan May, “Tarlada çalıştım. Anneme, babama yardım ettim. Çocukluğumdan beri yapıyorum bunu” diye konuştu.
BREZİLYA’DAN TEKLİFLER ALIYORUM
Türkiye’ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Jessica May, kariyeri için neden burayı tercih ettiği sorulunca şöyle konuştu:
Sanat filmi çektik
Jessica May, yeni projelerinden de bahsetti: “Çok güzel bir sanat filmi çektik. İyi ki içerisinde yer aldım dediğim bir proje bu. Festivallere katılmak istiyoruz. İnşallah Türkiye’ye ödül kazandıracak bir proje olur.”