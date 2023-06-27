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Jesse Williams Bodrum’u sevdi

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#Jesse Williams#Bodrum#Amerikalı Oyuncu
Jesse Williams Bodrum’u sevdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 09:18

Amerikalı oyuncu Jesse Williams, 3 gün kaldığı Bodrum’a doyamadı. Ünlü yıldız yeniden gelip bu kez daha uzun süre tatil yapacağını söyledi.

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DÜNYA çapında beğeniyle izlenen “Grey’s Anatomy” dizisiyle tanınan Amerikalı oyuncu ve model Jesse Williams, tatil için Bodrum’u tercih etti.

Ünlü yıldız, The Bodrum Edition’da arkadaşlarıyla 3 gün geçirdi. Bodrum denizinin yanı sıra Türk yemeklerini, özellikle de Ege lezzetlerini çok beğenen Williams, gördüğü misafirperverlikten de memnun kaldı.

Ünlü oyuncu, işleri nedeniyle Bodrum’dan erken ayrılması gerektiğini, ancak en kısa zamanda yeniden gelip bu kez daha uzun kalacağını söyledi. Teknesiyle tatile çıkan yıldızın Ege koylarını dolaşacağı öğrenildi. 

Jesse Williams Bodrum’u sevdi

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#Jesse Williams#Bodrum#Amerikalı Oyuncu

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