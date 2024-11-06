Jess Molho ile Zeynep Molho arasındaki boşanma krizi büyüyor... İhanet iddiası!

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Jess Molho, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 23 yıllık eşi Zeynep Molho’ya anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Ancak birkaç gün sonra yeniden mahkemeye başvurarak eşiyle aralarındaki uyuşmazlığın anlaşmalı olarak sonuçlandığını belirterek boşanmaktan vazgeçtiklerine ilişkin feragat dilekçesi vermişti. Barışarak evliliklerini sürdürmeye çalışan Jess Molho ile Zeynep Molho çifti, 4 ay sonra yeniden boşanma kararı aldı.

Zeynep Molho, avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddiasıyla 40 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açtı. Çocuklarının velayetini isteyen Zeynep Molho, toplam 700 bin lira nafaka talep etti.



İHANET İDDİASI



Zeynep Molho’nun iddialarının yalan olduğunu öne süren Jess Molho ise avukatı Handan Bakbak aracılığıyla karşı boşanma davası açtı.

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Jess Molho ise, eşinin kendisini spor hocasıyla aldattığını, alkol bağımlısı olduğunu ve öfke problemi yaşadığını öne sürerek 30 milyon lira tazminat istedi.

Eşinin çocuklarıyla ilgilenmeyip evde tek başına bıraktığını ve ağır kusurlu olduğunu iddia eden Jess Molho, çocukların velayeti ile aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu.