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Jennifer Lopez İstanbul'da mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı!

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#Jennifer Lopez#İstanbul#İstanbul Yenikapı Festivali
Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 10:33

Amerikalı yıldız Jennifer Lopez, İstanbul Yenikapı Festivali’nde vereceği konser için Türkiye’ye bir gün önceden geldi.

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Yıllar önce geldiği İstanbul’a hayran kalan ünlü yıldız, ayağının tozuyla İstinyePark’a gitti.

Korumalar eşliğinde mağazaları dolaşan Lopez’in sokak tarzı dikkat çekti. Bir mağazayı kapatan sanatçı, buradan milyonluk alışveriş yaptı.(Behlül AYDIN)

Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı

Mısır tatili

Burcu Özberk, Mısır’da tatil yapıyor. Çölde safari yapan, ülkenin renkli çarşılarını gezen ünlü oyuncu tatilden karelerini de Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Özberk’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı

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Alaçatı’da deniz keyfi

Çeşme’de tatil yapan Merve Oflaz, önceki gün Alaçatı’da objektife takıldı. Tek başına denize girip yüzen Oflaz, daha sonra locasına dönüp arkadaşlarıyla vakit geçirdi. (Deniz BOY)

Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı

Karadağ tatili

Ece Erken tatil için Karadağ’a gitti. Galija Beach’te deniz keyfi yapan ünlü sunucu, plajda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı

Sürpriz olsun

Aslıhan Karalar önceki akşam Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, gündemindeki projeler sorulunca “Yeni sezon için birkaç proje var ama açıklamayayım, sürpriz olsun” dedi. (Sayit DURMAZ)

Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı

Leoparlı Defne

Defne Samyeli yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü isim önceki gün leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabına yükledi. Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan Samyeli’yi takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

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Jennifer Lopez İstanbulda mağaza kapattı... Milyonluk alışveriş yaptı

 

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#Jennifer Lopez#İstanbul#İstanbul Yenikapı Festivali

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