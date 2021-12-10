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Jean Evrard Kouassi kimdir? Trabzonspor'a transfer olan Jean Evrard Kouassi kariyeri

#Jean Evrard Kouassi#Jean Evrard Kouassi Kimdir#Jean Evrard Kouassi Kariyeri
Jean Evrard Kouassi kimdir Trabzonspora transfer olan Jean Evrard Kouassi kariyeri

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından Jean Evrard Kouassi'nin kariyeri futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, jean Evrard Kouassi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Trabzonspor'un yeni transferi hakkında bilgiler...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Özellikle Trabzonsporlu fultbol severleri heyecanlandıran bu haberle birlikte Jean Evrard Kouassi'nin kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Jean Evrard Kouassi kimdir? İşte ünlü futbolcuyla ilgili detaylar...

JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR?

Jean Evrard Kouassi 25 Eylül 1994 yılında doğmuştur. Fildişili kanat oyuncusu futbolcu Trabzonspor'a transfer olmuştur.

Jean Evrard Kouassi , Ocak 2013'te kendisine 3 yıllık sözleşme teklif eden Hırvat kulübü Hajduk Split ile başarılı bir deneme yapmadan önce Fildişili futbol kulübü Moossou FC genç takımında oynadı. İlk maçı 16 Şubat 2013 tarihinde Slaven Belupo karşısında 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı.  Yavaş yavaş takım içinde kendini bulmaya başladı. 21 Nisan 2013'te Kouassi, Slaven Belupo'ya karşı berabere kaldı ve HNK Hajduk Split'in 4000. jübile şampiyonluk golü oldu. 

Çin Süper Ligi kulübü Shanghai SIPG, Kouassi'nin Şubat 2015'te kadroya katıldığını ve 2017 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.18 Ocak 2017'de Kouassi, League One tarafı Wuhan Zall'a transfer oldu. 18 Haziran 2017'de Dalian Transcendence'a karşı ilk golünü attı . 2018'de China League One şampiyonluğunu kazanarak, Rafael Silva ile güçlü bir grev ortaklığı kurarak ve 15 lig golü atarak kulübün Süper Lig'e yükselmesine yardımcı oldu.

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JEAN EVRARD KOUASSİ KARİYERİ

Kouassi, 2011 Afrika U-17 Şampiyonası için Fildişili takımına seçildi . 15 Ocak 2011'de Gambiya'ya karşı oynadığı maçta gol attı. Ayrıca 2011 FIFA U-17 Dünya Kupası için Fildişililerin kadrosunda yer aldı . Fildişililerin son 16 turunda Fransa tarafından yarışmadan elenmesinden önce dört maçın hepsinde oynadı. 

Fildişi Sahili milli futbol takımıyla ilk maçına 30 Mart 2021'de 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Etiyopya'ya karşı çıktı ve takımının üçüncü golünü 3-1'lik bir galibiyetle attı.

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