Jan Asya'nın kano keyfi

AİLESİNE KOŞTU



Yeni dizisinin çekimlerine başlayan Barış Arduç, bulduğu her fırsatta soluğu Çeşme’deki eşi Gupse Özay ve kızı Jan Asya’nın yanında alıyor. Arduç önceki gün de ailesiyle Alaçatı’daki bir plajda objektife takıldı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlere selam veren oyuncu, kızıyla bir süre kumsalda yürüyüş yaptıktan sonra kanoya bindi.

ANNESİNE GÖSTERDİ



Barış Arduç yarım saat boyunca kürek çekerken, babasının kucağına oturan 3 yaşındaki Jan Asya’nın keyfine diyecek yoktu.

Minik kız bir ara küreği eline alıp annesine nasıl kullanıldığını da gösterdi. Aile deniz keyfi sonrası localarına dönerek arkadaşlarıyla bir araya geldi.

HANDE SORUSU



Barış Arduç’a son dizi ve film projelerindeki partneri Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla ayrılığıyla ilgili sorular yöneltildi.

“Onlar hakkında konuşmak bize yakışmaz” diyen Arduç, kendi evliliğinin çok iyi gittiğini söyledi.