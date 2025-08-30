×
Jan Asya'nın kano keyfi

Güncelleme Tarihi:

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 08:19

Gupse Özay ve Barış Arduç, Alaçatı’daki bir plajda kızları Jan Asya’yla görüntülendi. Arduç, minik kızıyla kanoya bindi.

AİLESİNE KOŞTU

Yeni dizisinin çekimlerine başlayan Barış Arduç, bulduğu her fırsatta soluğu Çeşme’deki eşi Gupse Özay ve kızı Jan Asya’nın yanında alıyor. Arduç önceki gün de ailesiyle Alaçatı’daki bir plajda objektife takıldı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlere selam veren oyuncu, kızıyla bir süre kumsalda yürüyüş yaptıktan sonra kanoya bindi.

ANNESİNE GÖSTERDİ

Barış Arduç yarım saat boyunca kürek çekerken, babasının kucağına oturan 3 yaşındaki Jan Asya’nın keyfine diyecek yoktu.

Minik kız bir ara küreği eline alıp annesine nasıl kullanıldığını da gösterdi. Aile deniz keyfi sonrası localarına dönerek arkadaşlarıyla bir araya geldi. 

HANDE SORUSU

Barış Arduç’a son dizi ve film projelerindeki partneri Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla ayrılığıyla ilgili sorular yöneltildi.

“Onlar hakkında konuşmak bize yakışmaz” diyen Arduç, kendi evliliğinin çok iyi gittiğini söyledi.

Gupse Özay leopar desenli mayosuyla objektife yansıdı.

