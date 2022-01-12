İzzet Yıldızhan kimdir, nereli, kaç yaşında?

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İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te dünyaya gelmiştir.

Annesinin adı Suriye Zelal, babasının adı Mustafa’dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşlarındayken yitirdi. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak mecburiyetinde bırakıldı. Sonradan birinci ve ortaokulu dışarıdan tamamlamış oldu. Yedi yaşlarında berber çıraklığı halletmeye başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik’ten 10 yaşlarında 5 ağabeyiyle gittiği Adana’da pamuk personelliği yapmış oldu.

Akabinde 13 yaşlarındayken emek verme hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti, ondan sonra kebap ustası oldu. Kan dara giderek bu sefer bu mesleğine Ankara’da devam etti. 1980 senesinde Ankara’da TRT sanatkarlarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir süre sonrasında 1981 senesinde Ankara Kınalı Pavyon’da sahne almaya süregelen İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak yalnızca müzik ile devam etti. Hemen sonra Ankara’nın neredeyse tüm pavyonlarında devam etmiş, sarhoş masalarına oldukça müzik söylemiş. Sonrasında da Ankara Altındal Aile Gazinosu’nda sahneye çıkmış.

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1989 senesinde birinci kere geldiği İstanbul’a gelmiş fakat umduğunu bulamayınca Ankara’ya geri dönmüş. 1994 senesinde Selami Şahin’le tanıştıktan sonrasında, bu sefer dönmemek suretiyle geldiği İstanbul’a gitmiş.

“İsimsiz asker – sen yoksun” isminde Birinci albümünü Selami Şahin’in teklifini kabul ederek yapmış oldu. İkinci albümü “Nerelerdesin” Emrah’ın dayanağı ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü “Birisi” adı ile çıkardı ve şöhreti elde etti. Tıpkı yıl 1998 senesinde başrolünü oynadığı “Birisi” isminde dizi ile fanatiklerinin gönlüne taht kurdu. Yeniden “Birisi” albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın objektif mükafatını “senenin sanatçısı” unvanıyla aldı. Akabinde klipler, diziler, polemikler, sataşmalar ve epey renkli, epey karışık, epey argümanlı ve kim ne derse desin kendi çapında epey ‘başarıya ulaşmış’ bir yaşam başlamış.

Gazinocular hükümdarı Fahrettin Aslan’ın teklifi ile İstanbul’da birinci sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu’nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz suretiyle oldukça kıymetli sanatkarlarla Maksim Gazinolarında başarıya ulaşmış sahne emek harcamaları yapmış oldu.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 senesinde İzmir Çankaya’da yaptırdığı 21 kattan oluşan 5 yıldızlı “Yıldızhan” oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 senesinde Hilton ile franchising muahedesi imzaladı. Yıldızhan Otel adı “DoubleTree by Hilton” olarak değiştirildi.

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26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 ayına kadar Kanal 7 televizyonunda “İzzet Yıldızhan Show” isminde programı sundu.2013 senesinde Show Tv’de Bülent Ersoy’la beraber bir program başlattılar; lakin, İzzet Yıldızhan programın ikinci haftası ayrıldı.

İzzet Yıldızhan, bugüne dek asla evlenmeden tıpkı anda 3 değişik bayandan 5 evladı vardır. Hemen sonra biri 2013 yılının ekim ayında bir oğlu ve 2014 yılının başlarında şubatta da ikiz adam evlatları olmasıyla toplam 8 evladı oldu.

1.eşi : 1992 yılından beri bir arada olduğu Nilüfer Y.’den olma Veysel Efe (d.2005) ve Mustafa ve Ali Yuşa isminde iki oğlu daha var.

2.eşi : Suriye asıllı Gizem İ. Hanım’dan olma Sevgi (d.2005)

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3.eşi : model Ajda Ballıkaya’dan olma Suriye (d.2005)

Albümleri :

1994 – İsimsiz asker – sen yoksun

1997 – Nerelerdesin – Sevmişim Seni

1999 – Birisi

2000 – Kıyamam

2001 – Ağlattın Anamı

2002 – Ben Demiştim

2005 – Canımın İçi

2007 – Tokat

2009 – Sen Mecnun Misin

2013 – Sevgilim

Sinemaları :

1998 – Birisi (TV Dizisi)

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