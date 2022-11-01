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İzzet Yıldızhan, Eddie Murphy'ye meydan okudu: Hedefim 12'ye çıkarmak

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#Eddie Murphy#İzzet Yıldızhan#Amerika
İzzet Yıldızhan, Eddie Murphyye meydan okudu: Hedefim 12ye çıkarmak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:51

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, 10 çocuk sahibi dünyaca ünlü ABD’li aktör Eddie Murphy’ye meydan okudu: “Eddie Murphy sen kimsin ya! Rekora benim sahip olmam gerekiyor. İlk hedefim bu sayıyı 12’ye çıkarmak.”

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Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, Kıbrıs konserinde de ilginç bir çıkış yaptı. Önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de konser veren sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜRMEK İÇİN

9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan’a bir araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırmada, Türkiye nüfusunda yaş ortalamasının her geçen yıl arttığı sonucu çıktığı hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı verdiği yanıtla 10 çocuk sahibi dünyaca ünlü yıldız Eddie Murphy’ye meydan okudu: “Türkiye’nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim. Bir aktör var Eddie Murphy diye, 10 çocuğu varmış. Eddie Murphy sen kimsin ya! Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. 9 çocuğum var, ilk hedefim bu sayıyı 12’ye çıkarmak.”

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İzzet Yıldızhan, Eddie Murphyye meydan okudu: Hedefim 12ye çıkarmak

Dede değil büyükbaba

İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa’nın önümüzdeki hafta nişanlanacağını açıkladı: “Mustafa evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Huzur, mutluluk dolu yuvaları olur inşallah. Nasip olur da çocukları olursa, şimdiden söylüyorum ‘dede’ kelimesini duymak istemiyorum. ‘Büyükbaba’ diye hitap edilmesi tercihim.”

İzzet Yıldızhan, Eddie Murphyye meydan okudu: Hedefim 12ye çıkarmak

Nükhet geriden geliyor

İzzet Yıldızhan’a kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu dile getiren ve “Buna bir dur deyin” diyen Nükhet Duru’nun çok ses getiren açıklaması da soruldu. Yıldızhan, “Nükhet haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür de dilediler. Ben de Nükhet de kendi düşüncelerimizi söyledik ve buranın Türkiye olduğunu belirttik” dedi.

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