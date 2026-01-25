×
İzzet Günay sevenlerini korkuttu! Cenaze töreninde bir anda yere yığıldı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 15:33

21 Ocak’ta hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Dormen’in cenazesinde fenalaşan bir başka efsane isim İzzet Günay sevenlerini korkuttu.

Dormen için vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Harbiye’deki veda töreninin ardından Haldun Dormen’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti.

Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ gibi sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Dormen’in tabutu cenaze aracına yüklenerek defnedilmek üzere Edirnekapı mezarlığına götürüldü.

Eski dostu Haluk Dormen’e veda etmek için cenazeye gelen usta sanatçı İzzet Günay cenaze töreni sırasında bir anda yere yığıldı. Günay’ın fenalaştığını gören Gülben Ergen ve Erdal Özyağcılar gibi isimler hemen yardımına koştu.

Usta oyuncu daha sonra ailesi tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. İzzet Günay’ın ambulansa bindikten sonra sağlık görevlilerine ve yanında toplanan sanatçı dostlarıyla sevenlerine gülümsediği görüldü.

Yeşilçam’ın efsane ismi İzzet Günay 91 yaşında.

