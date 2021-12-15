İzmir'de mizah festivali

Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, müzikten sinemaya tüm sanat dallarında etkinlikler içeren festival, 17 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) başlıyor.
Festivalin Balkan ülkelerinden gelen konukları da olacak. Ünlü Bulgar karikatürist Lubomir Mihailov, Ukraynalı çizer Oleg Gutsov, Romanya’dan sinema yazarı Dana Duma festival için ülkemize gelecek.
İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 23 Aralık’ta AASSM’de “KomiKlasik” adlı konserle sona erecek. Konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi El Ele Müzik Senfoni Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Etkinliğin solisti ise viyola sanatçısı Efdal Altun.