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İzinsiz eser kullanımına savaş açtılar

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#Kenan Doğulu#Serdar Ortaç#Ajda Pekkan
İzinsiz eser kullanımına savaş açtılar
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 08:01

Eserlerini izinsiz kullandıkları iddiasıyla müzik şirketlerine dava açan Kenan Doğulu ve Serdar Ortaç’ın ardından birçok ünlü sanatçı harekete geçti.

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İlk olarak şarkıcı Kenan Doğulu’nun başlattığı, ardından Serdar Ortaç’ın da devamını getirdiği eserlerin izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanım mücadelesine Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kubat, Hüseyin Turan, Nalan ve Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Selim Selçuk da katıldı.

Hak sahibi oldukları eserlerin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia eden Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kubat, Hüseyin Turan, Nalan ve Selim Selçuk, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla mahkemenin yolunu tuttu.

İzinsiz eser kullanımına savaş açtılar

Ünlü sanatçılar, ayrı ayrı açtıkları davada eserlerinin dijital mecralarda izinsiz şekilde kullanılmasının durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini istedi.

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#Kenan Doğulu#Serdar Ortaç#Ajda Pekkan

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