İzel'den açıklama geldi: O benim kardeşim gibidir!

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İşte İzel'in açıklaması:

"Hakan Verbiç ile sevgili haberleri, maalesef olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaşlığımızı da etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiç bir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız. Bir röportajda 'benden genç olabilir ama mantık çerçevesinde' demiştim. Aradaki 20 yaş pek bu tabire uymuyor. O benim kardeşim gibidir. İzin verin bu konu bi kapansın. Bu konularda açıklama yapmayı bile kendime yakıştırmıyorum ama mecbur kaldım. Biz şarkılarla geçirelim güzel günlerimizi. Sevgiler. Kalbinizden öpüyorum"