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İzel'den açıklama geldi: O benim kardeşim gibidir!

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#İzel#Hakan Verbiç#Aşk Açıklaması
İzelden açıklama geldi: O benim kardeşim gibidir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:33

Hakan Verbiç ile aşk yaşadığı konuşulan ve bir süredir genç müzisyen ile Çeşme'den tatil yapan İzel, iddialara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabında açıklama yapan İzel, 'Hakan benim kardeşim gibidir' dedi.

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İşte İzel'in açıklaması:

"Hakan Verbiç ile sevgili haberleri, maalesef olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaşlığımızı da etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiç bir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız. Bir röportajda 'benden genç olabilir ama mantık çerçevesinde' demiştim. Aradaki 20 yaş pek bu tabire uymuyor. O benim kardeşim gibidir. İzin verin bu konu bi kapansın. Bu konularda açıklama yapmayı bile kendime yakıştırmıyorum ama mecbur kaldım. Biz şarkılarla geçirelim güzel günlerimizi. Sevgiler. Kalbinizden öpüyorum"

İzelden açıklama geldi: O benim kardeşim gibidir
İzel ile Hakan Verbiç, ilk kez 2020 yılında gittikleri bir mekan çıkışı birlikte görüntülenmişti. İzel, Verbiç için "Çok yakın arkadaşım" demişti...

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#İzel#Hakan Verbiç#Aşk Açıklaması

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