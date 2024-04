'İzel Çelik Ercan' dağıldı...

Haberin Devamı

Bir dönem pop müzikte fırtınalar estiren İzel Çelik Ercan 1992’de ayrılmıştı. 2022’de yeniden bir araya gelip art arda konserler veren ekip, bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı. İzel Çeliköz, “Aramızda Kalmasın”a konuştu:

ERCAN MUTSUZ ETTİ

“Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.”

'İzel Çelik Ercan' 90'lı yıllarda fırtına gibi esmişti...

TÜRKİYE'NİN UNUTULMAYAN MÜZİK GRUPLARI

Onlar bir zamanlar keyifle dinlediğiniz, her konserini takip ettiğiniz müzik gruplarıydı. Bazıları çoktan piyasadan elini eteğini çekti. Bazıları hala faaliyetlerini sürdürüyor. 1990'dan başlayıp 70'lere doğru gidelim ve şarkılarıyla bir kaç kuşağın hafızasında yer eden o grupları hatırlayalım istedik.

CARTEL





Takvimler 1995 yılını gösterirken müzik dünyasına fırtına gibi girdi Cartel grubu... Almanya kökenli bir rap grubuydu Cartel ve bir anda şarkıları gençlerin diline düştü.Grubun Cartel adlı albümü önce Almanya'da yayınlandı. Sonra da Türkiye'de. Aynı adlı albümün çıkmasından sonra Cartel'i oluşturan üç grup dağıldı. Aralarında bazıları solo çalışmalar yaptı. Bunlardan biri de Erci E'ydi..

GRUP VİTAMİN





Esprili şarkı sözleriyle bir anda 90'lar gençliğinin gönlünü çelen Grup Vitamin'in ilk kadrosunda Gökhan Semiz, Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi vardı. Sonra kadroda değişiklikler oldu. İlk albümünü 1990'dan 1999'a kadar çok sayıda albüm çıkardı grup.Uzun bir aranın ardından 2004 yılında Best of Vitamin adlı albümle yine müzikseverlerle buluştular." Tut ki karnım acıktı, kedimi yedim" ya da "Biraz roka, beyaz peynir ve kaşar ızgarada tedirgin bir sazanım" gibi sözleriyle dinleyenleri kahkahaya boğdu grup. Grup elemanları zaman içinde değişse de Grup Vitamin 90'ların başından sonuna kadar hep müzik piyasasında yer aldı.Sonra dağıldı ve elemanların her biri başka yönlere gitti.Grubun kurucu üyelerinden Gökhan Semiz bir trafik kazasında yaşama veda etti.

BİR KAÇ İYİ ADAM





1996 yılında onca Evcimik'in girişimiyle kuruldu grup. Kelimenin tam anlamıyla dört zıpır gençten kurulu olan grubun ömrü fazla uzun sürmedi. Bir Kaç İyi Adam, Türkiye'de single çıkaran ilk grup olarak da tarihe geçti. Grup üyelerinden Ertunç Bentürk daha sonra dans hocası olarak karşımıza çıktı. Fakuk K. ise bir albük hazırladı.

ÇITIR KIZLAR





Yine Yonca Evcimik'in girişimiyle 1996'da kuruldu. Melda Gür, Ebru Kıran ve Serap Türk'ten oluşuyordu. 70'lerin ünlü kız grubu Cici Kızlar'ı örnek alan grubun ömrü de çok uzun olmadı. Grup üyelerinden Melda Gür, dansçı ve oyuncu olarak meslek yaşamını sürdürdü.

AJLAN VE MİNE

1990'ların en gözde ikililerindendi.. Ajlan Büyükburç ve Mine Çağlıyan 1994'te birlikte çıkardıkları tek albüm olan Aşkolsun ile müzik dünyasında unutulmazlar arasında yer aldılar. Daha sonra yollarını ayırdılar. Ajlan Büyükburç 1999'da geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

AYŞE HAKAN AYKUT





Hakan Altun günümüz müzik piyasasında da adını devam etiren ünlülerden biri. Ama yılar önce 1990'da Ayşe ve Aykut ile birlikte ortak çalışmalar yapmıştı. Grup AHA adıyla tanınıyordu. Ama varlığı uzun sürmedi.

OYA- BORA





Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun şarkıları da 90'lar gençliğinin hafızasında silinmez bir yer elde etti. İkili ilk kez 1987 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde Melih Kibar'ın bestesi Paydos ile katılarak ikinci oldu. İlk büyük başarıyı 1987 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda seslendirdikleri "Tasvir-i Şikayet" adlı şarkıyla elde ettiler. Oya ve Bora hala müzikten tam olarak kopmuş değil. Ancak eskisi gibi önplanda olmayı tercih etmiyorlar.

BEŞ YIL ÖNCE 10 YIL SONRA





1980'lerin başında kurulan grup genellikle eski şarkıları yeni bir yorumla seslendiriyordu. Nilgun Onatkut, Mehmet Horoz, Atakan Ünuvar, Şebgün Tansel Didem Hekimoğlu ve Esma Erdem gruba zaman içinde değişen üyeleriydi.Beş Yıl Önce On Yıl Sonra 1984 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Şimdi müzik piyasasında değiller.

BULUTSUZLUK ÖZLEMİ





Gençlerin ve her zaman genç kalanların gözde grubu Bulutsuzluk Özlemi... Nejat Yavaşoğulları tarafından kurulan grup adını Mümtaz Soysal'ın bir yazısından alıyor... Zaman zaman kadrosundaki isimler değişse de Bulutsuzluk Özlemi ilk albümünü çıkardığı 1986 yılından bu yana müzikseverlerin gözdesi.

YENİ TÜRKÜ

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından Ankara'da kuruldu... İlk albüm Buğdayın Türküsü 1979'da piyasaya çıktı. Yeni Türkü de Türkiye'nin en uzun soluklu müzik gruplarından biri... Kadro zaman zaman değişse de şarkıları hala dillerden düşmüyor.

GRUP GÜNDOĞARKEN





Bir amca ve iki yeğeni, İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından 1982'de kuruldu. İlk profesyonel deneyiini de 1983'te Levent Kırca Tiyatrosu'nda sahnelenen Kadıncıklar oyunuyla yaptı.Grup Gündoğarken, geride unutulmaz şarkılar bırakarak dağıldı.

ÜÇ HÜREL

Onur, Haldun ve Feridun Hürel, 1970 yılında o dönemde çok yaygın olan Anadolu rock tarzında müzik yapan bu grubu kurdu. İlk isimleri Yankılar’dı. Ama sonra bu ismin başka bir grup tarafından kullanıldığını öğrenince isimlerini İstanbul Dörtlüsü olarak değiştirdiler. Daha sonra sırayla Trio İstanbul, Oğuzlar, Alizeler, ve Biraderler isimlerini kullandılar... Haluk Levent'in yeniden yorumladığı Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş de dahil bir çok unutulmaz şarkıya imza attılar.

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ

Özellikle üniversite gençliğinin en sevdiği gruplardan biri... 1981 yılında kuruldu.. İLk hit parçaları Düşler Sokağı'ydı. Kadroları zaman zaman değişse de hala şarkılarını söylemeye devam ediyorlar.

MAZHAR FUAT ÖZKAN

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan bir kaç kuşaktan gencin gözde grubu...Temelleri 1965 yılında atıldı... Üçlü olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı 1984'te çıktı. Grup, iki kez Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti. Grubun üyelerinden Özkan Uğur, 2023 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MOĞOLLAR

Türkiye'nin efsane gruplarından biri Moğollar. 1967'de Silüetler'de çalışan Aziz Azmet, Tahir Nejat Özyılmazel, Murat Ses ve Aydın Daruga Vahşi Kediler grubunun basçısı Haluk Kunt'la birlikte grubu kurarlar. Kısa bir süre sonra Selçuk Alagöz grubunda çalışan Cahit Berkay gruba katılır ve Tahir Nejat Özyılmazel gruptan ayrılır. Kısa bir süre sonra yine bir ara Selçuk Alagöz grubunda çalışmış olan ve Almanya’da Cem Karaca Apaşlarla yaptığı turneden dönen Hasan Sel Haluk Kunt'un yerini alır.İlk 45'likleri "Eastern Love/Artık Çok Geç", Şubat 68'de çıkar. Moğollar yeni üyeleriyle müzik serüvenini sürdürüyor.

KURTALAN ESPRES





Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve vefatına kadar birlikte çalıştığı grubu. Adını Haydarpaşa - Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspresi'nden alan grup kimi zaman Cem Karaca ile de çalıştı.Grup son albümünü 2003 yılında "3552" adıyla piyasaya çıkardı.

ERSEN VE DADAŞLAR

Onlar da bir döneme damgasını vuran Anadolu rock gruplarından biriydi. Ersen Dinleten'in kurduğu grup çalışmalarını 1993 yılına kadar sürdürdü.Gafil Gezme Şaşkın/Güzele Bak Güzele, Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm/Yedin Beni Dostlar Beni, Hatırlasın/Üç Kız Bir Ana Ekmek Parası/Zalım gibi albümleriyle hafızalarda yer aldı.

CİCİ KIZLAR

Türkiye'deki genç kız gruplarının öncülerinden... Bilgen Bengü, Şebnem Aksu ve Birnur Bilginoğlu'dan oluşan grup 1975 yılında Delisin adlı şarkıyla Türkiye Eurovision elemelerinde dikkat çekti. Ancak o yıl yarışmada ülkemizi Semiha Yankı temsil etti.Grup dağıldıkan sonra Bilgen Bengü müzik yaşamına tek başına devam etti. Bengü, Kıvırcık ve Canım Çekti gibi albümler çıkardı. Çeşitli sinema filmlerinde oynadı. Grubun bugün de zaman zaman ekrana çıkan tek üyesi Bilgen Bengü.

BEYAZ KELEBEKLER

Türk pop müziğinin uzun süreli gruplarından biri... 1963'te kurulan grup etkinliğini 1980'e kadar sürdürdü. Kabataş Lisesi'nde okuyan 5 gençten kurulan grup 1970 yılında bir turneye giderken geçirdiği kaza sonucu üç üyesini yitirdi. Son olarak 1980'de İzmir Fuarı'nda sahne aldılar.

MAVİ IŞIKLAR

Bir döneme damga vuran gruplardan Mavi Işıklar, Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler ile Nejat Toksoy, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa’dan oluşuyordu. İlk kez 1964 yılında sahneye çıktılar ve bir anda gençliğin kalbini fethettiler. Arabesk müzik furyasının başlamasıyla birlikte köşelerine çekildiler. Mavi Işıklar, Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizire şarkıları söylenince yeniden gündeme geldi.

EMEL - ERDAL

1980'lerin ortalarında biraraya gelen Emel Müftüoğlu ve Erdal Çelik uzun süre ikili olarak müzik dünyasında yer aldı. Sevmek Öyle Bir Şey" ve 1987 yılında da "Alaturka Benim Canım" adlı iki albüm çıkardıktan sonra ayrıldılar. Emel Müftüoğlu kariyerini tek başına sürdürmeye karar verdi. Çelik ise müzik piyasasından ayrıldı.