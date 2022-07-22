İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra bir arada

Haberin Devamı

POP müziğin ünlü gruplarından İzel, Çelik, Ercan yeniden bir arada. Yayınladıkları şarkıların hit olmasıyla 90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran grup daha sonra dağılmıştı. Kariyerlerine solo olarak devam eden Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, bir süre de dargın kalmıştı. Birçok kez farklı yapımcılardan ve markalardan tekrar birleşmeleri yönünde teklif alsalar da bir araya gelmeyen üçlü, yıllar süren ayrılığa son verdi.

30 yıl sonra yeniden bir araya gelen ekip, ilk konseri ağustos ayında verecek. Grup İstanbul’da sahneye çıkarak müzikseverlerle yeniden buluşacak.

Çelik Erişçi yıllar önce katıldığı bir programda grubun İzel yüzünden dağıldığını, şarkıcının disiplinsiz olduğunu öne sürmüştü. İzel Çeliköz de 3 ay önce Armağan Çağlayan’ın programında grubun dağılmasıyla ilgili şunları söylemişti:“Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan 2 sene geçti. İkinci albümün repertuar toplantısında Çelik ‘Ben ayrılmak istiyorum, bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum’ dedi. İyi ki ayrıldı. Tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında.”