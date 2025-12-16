×
İyi ki doğmuşum!

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Gündeş#İyi Ki Doğmuşum#Beyin Kanaması
İyi ki doğmuşum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 09:12

Ebru Gündeş’in yeni şarkısı “İyi ki Doğmuşum” bugün çıkıyor. Ünlü sanatçının çıkış tarihi olarak 16 Aralık’ı seçmesinin ise anlamlı bir sebebi var. O sebebi Orkun Ün yazdı.

SİNAN AKÇIL YAZDI

Ebru Gündeş’in “İyi ki Doğmuşum” adlı yeni şarkısı bugün müzikseverlerle buluşuyor. Eserin söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait. “İyi ki Doğmuşum” üzerine dikilmiş bir şarkı Gündeş’in. İsmi çok manalı, çünkü hikâyesi var. Şarkıyı 16 Aralık’ta çıkarmasının da bir anlamı var.

İyi ki doğmuşum

ZOR GÜNLERİN BİTİŞ TARİHİ

 Ebru Gündeş 1999 yılında albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmişti. Sonrasında ameliyat oldu. Zorlu süreçler geçirdi sanatçı. 16 Aralık 1999’da da hastaneden taburcu oldu. O gün hastane önünde gazetecilere “Asıl doğum günüm bugün” demişti. İşte o nedenle şarkısının çıkış tarihi olarak bugünü seçti.

İyi ki doğmuşum

