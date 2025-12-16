Haberin Devamı

SİNAN AKÇIL YAZDI

Ebru Gündeş’in “İyi ki Doğmuşum” adlı yeni şarkısı bugün müzikseverlerle buluşuyor. Eserin söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait. “İyi ki Doğmuşum” üzerine dikilmiş bir şarkı Gündeş’in. İsmi çok manalı, çünkü hikâyesi var. Şarkıyı 16 Aralık’ta çıkarmasının da bir anlamı var.

ZOR GÜNLERİN BİTİŞ TARİHİ

Ebru Gündeş 1999 yılında albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmişti. Sonrasında ameliyat oldu. Zorlu süreçler geçirdi sanatçı. 16 Aralık 1999’da da hastaneden taburcu oldu. O gün hastane önünde gazetecilere “Asıl doğum günüm bugün” demişti. İşte o nedenle şarkısının çıkış tarihi olarak bugünü seçti.

Haberin Devamı