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İyi ki doğdun Kazım!

Güncelleme Tarihi:

#Kazım Koyuncu#Cem Yiğit Üzümoğlu#Karadeniz Müziği
İyi ki doğdun Kazım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

“Kazım: Yarım Kalan” filminde Kazım Koyuncu’yu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, sanatçının doğum günü vesilesiyle özel bir çalışmaya imza attı, stüdyoya girip “Ben” şarkısını seslendirdi.

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FİLM AFİŞİ HAZIR

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan, yönetmen koltuğunda Özcan Alper’in oturduğu “Kazım: Yarım Kalan” filminin afişi yayınlandı. Başrolü üstlenen Cem Yiğit Üzümoğlu’nun ‘Kazım Koyuncu’ olarak ilk görüntüsü de filmin afişiyle birlikte ortaya çıktı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu’nun 7 Kasım’daki (bugün) doğum günü için de bir sürprize imza attı. Oyuncu, stüdyoya girerek sanatçının hafızalara kazınan “Ben” şarkısını seslendirdi. Koyuncu’nun anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyan özel performansın klibi, filmin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

İyi ki doğdun Kazım

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1 OCAK’TA VİZYONDA

Kazım Koyuncu’nun hayatından ilham alınarak çekilen “Kazım: Yarım Kalan” filminin oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yanı sıra Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel ve Şevval Sam da yer alıyor. Nar Film, ARÇ Productions ve Aktan Görsel Sanatlar ortaklığında çekilen film, yeni yılın ilk günü vizyona girecek.

 

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#Kazım Koyuncu#Cem Yiğit Üzümoğlu#Karadeniz Müziği

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