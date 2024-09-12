'İyi ki doğdun karıcığım'

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Sibel Can da gelininin fotoğrafını İngilizce “İyi ki doğdun Merve, seni seviyorum” mesajıyla yayınladı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler..

Kıbrıs’ı güldürdü

Tolga Çevik, “Tolgshow” adlı gösterisini geçen akşam Kıbrıs’ta sahneledi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan MOE Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşan Çevik, Kıbrıslılara eğlenceli bir gece yaşattı.

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Şovun ikinci perdesinde Kıbrıs’ta çalışan bir taksiciyi canlandıran Çevik, sahneye davet ettiği seyircilerle oynadığı doğaçlama oyunlar ve yönetmen Fırat Parlak’la olan eğlenceli atışmalarıyla beğeni topladı. (Behlül AYDIN)

Yeni ikili

Zeynep Koçak ve Sarp Bozkurt, “Araf” dizisinde başrolleri üstlendi. Koçak’ın aynı zamanda senaryosunu da yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Emre Bahadır Çırakoğlu’nun oturduğu dizinin çekimlerine Cihangir’de başlandı.

Set ortamını anlatan Sarp Bozkurt, rol arkadaşına “Zeynep’le tanışmadan önce gergindim, çünkü biraz ruh hastası” diyerek takıldı. Koçak da ona “Sarp’ın yalancı olduğu ortaya çıkıyor. Biz çok önceden tanıştık ve harika anlaşıyoruz” diye karşılık verdi.

30. yaş kutlaması

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 30’uncu yaşını önceki gün Zekeriyaköy’deki Bonyvexvilla isimli mekânda kutladı.

Ailesi ve yakınlarıyla keyifli bir gün geçiren Bardakcı, mekân sahibi Murat Öztürk’le hatıra fotoğrafı da çektirdi. (Behlül AYDIN)

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Jeton geç düştü

Mert Öcal, nişanlısı Sude Burcu’yla evlenmek için gün sayıyor. Önceki gün bir davette görüntülenen oyuncu, düğün tarihinin belli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda doğum günü olan 29 Eylül’de nikâh masasına oturacaklarını açıklayan Öcal, “2 sene önce yine doğum günümde evlenme teklif etmiştim. Her evlilik yıldönümünde doğum günüm arada kaynayacak. Jeton geç düştü ama artık idare edeceğiz” diye espri yaptı. Oyuncu, düğün günü gelini evinden davul zurnayla mı alacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Sude’nin hiç öyle davul zurnayla işi yok. Her konuda anlayışlı. Gürültü patırtı yapıp komşuları rahatsız etmeye de gerek yok. Direkt düğüne gidip eğleneceğiz.” (Sayit DURMAZ)

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Adıyaman hatırası

Ebru Ceylan, eşi Nuri Bilge Ceylan’la “Kuru Otlar Üstüne” filminin Adıyaman’daki setinde çektirdiği fotoğrafı Instagram’da “Çekim hatırası” notuyla paylaştı. Çiftin Cendere Köprüsü’nde verdiği poz, beğeni yağmuruna tutuldu.

Nuri Bilge Ceylan, çekimlerini 2021 yılında Erzurum’da yaptığı filminin doğa sahnelerini Adıyaman’da çekmişti. Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan da o dönem makinesini eline aldı ve bölgede bol bol çekim yaptı.

25 Eylül’de nişan var

Burak Bulut önceki akşam sevgilisi Eda Sakız’la Arnavutköy’deki bir restorandaydı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta soruları yanıtladı. Bulut, 25 Eylül’de Antalya’da nişanlanacaklarını açıkladı:

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“Nişan benim doğum günümde, düğün de Edoş’un doğum gününde olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çok heyecanlıyız. İstediğimiz bir şeydi, artık zamanı da gelmişti.” (Sayit DURMAZ)