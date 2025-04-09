×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım!

Güncelleme Tarihi:

#Elif Ada Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Ayşegül Yıldız
Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 14:15

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, 11 yaşına bastı.

Haberin Devamı

Tatlıses, kızının doğum gününü sosyal medya paylaştığı fotoğrafla kutladı: İyi ki doğdun altın ufağım!

Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım

'SARILARAK UYUDUĞUMUZ HER GECE İÇİN ŞÜKREDİYORUM'

Ayşegül Yıldız ise kızının fotoğraflarını duygusal bir yazıyla paylaştı:

"Bu gece yaklaşık bu saatlerde seni kucağıma aldığımda anladım bu dünyanın en şanslı insanı olduğumu….
O günden beri her günüm için şükür sebeplerimin başı, dualarımın merkezisin güzel bebeğim…"

Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım


"Seni bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun.
Geçirdiğimiz her saniye, birlikte gülüp eğlendiğimiz her an, sarılarak uyuduğumuz her gece için ne kadar şükretsem az...
Ne kadar şanslıyım ki sen bana emanet edildin."

Haberin Devamı

Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım


"Seninle hem öğrendiğim, hem çok eğlendiğim ve çokca gururlandığım bu güzel yolda, bana yol gösterdiğin için, yeniden çocuk olmayı hatırlattığın için, tarifsiz duygular ve mutluluklar yaşatıp, yolumu aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim prensesim.
İyi ki sen"

Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elif Ada Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Ayşegül Yıldız

BAKMADAN GEÇME!