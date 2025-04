Elif Ada 11 oldu... İyi ki doğdun altın ufağım!

Haberin Devamı

Tatlıses, kızının doğum gününü sosyal medya paylaştığı fotoğrafla kutladı: İyi ki doğdun altın ufağım!

'SARILARAK UYUDUĞUMUZ HER GECE İÇİN ŞÜKREDİYORUM'

Ayşegül Yıldız ise kızının fotoğraflarını duygusal bir yazıyla paylaştı:

"Bu gece yaklaşık bu saatlerde seni kucağıma aldığımda anladım bu dünyanın en şanslı insanı olduğumu….

O günden beri her günüm için şükür sebeplerimin başı, dualarımın merkezisin güzel bebeğim…"

Haberin Devamı

"Seni bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun.Geçirdiğimiz her saniye, birlikte gülüp eğlendiğimiz her an, sarılarak uyuduğumuz her gece için ne kadar şükretsem az...Ne kadar şanslıyım ki sen bana emanet edildin."

"Seninle hem öğrendiğim, hem çok eğlendiğim ve çokca gururlandığım bu güzel yolda, bana yol gösterdiğin için, yeniden çocuk olmayı hatırlattığın için, tarifsiz duygular ve mutluluklar yaşatıp, yolumu aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim prensesim.İyi ki sen"