İyi ki dağılmışız...Bu egoyla hiçbir şey olmaz

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Yasemin Yürük belgesel fikrine “Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli” sözleriyle karşı çıkan Ergül’e sitem etti: “Bir belgeselimiz olacaktı ve yapamamak beni üzdü. Gülçin’in açıklamaları beni kırdı. Doğru değildir umarım dedim. Bizi sevenlere karşı büyük saygısızlık. Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıkacak olsa Hepsi grubu üzerinden bir PR çalışması yapılıyor. Olay çirkinleşiyor.” Yasemin Yürük “Grup yeniden bir araya gelir mi” sorusuna da “Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Dağılmamızın bir sebebi varmış diyorum, iyi ki olmuş” diye cevap verdi.



Gülçin Ergül, Yasemin Yürük’ün sözlerine sosya medyada yaptığı açıklamayla yanıt verdi: “Artık neden anlaşamadığımızı olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve neden huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür.”