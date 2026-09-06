Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

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Çift, mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Itır Esen ile Engin Aykanat’ın nişan yüzüklerini ise oyuncu Çağatay Ulusoy taktığı iddia edildi.

Çiftin bu özel gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Itır Esen ve Engin Aykanat’a çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Örf ve adetlere uygun gerçekleşen nişan töreninde Itır Esen misafirlere kahve dağıttı.

Ulusoy’a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etti.

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Öte yandan 2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Itır Esen, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olarak da biliniyor.