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Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

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#İtir Esen#Engin Aykanat#Aslıhan Malbora
Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:28

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Itır Esen, menajer Engin Aykanat ile nişanlandığını duyurdu.

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Çift, mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Itır Esen ile Engin Aykanat’ın nişan yüzüklerini ise oyuncu Çağatay Ulusoy taktığı iddia edildi.

Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

Çiftin bu özel gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Itır Esen ve Engin Aykanat’a çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Örf ve adetlere uygun gerçekleşen nişan töreninde Itır Esen misafirlere kahve dağıttı.

Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

Ulusoy’a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etti.

Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

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Öte yandan 2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Itır Esen, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olarak da biliniyor.

 

Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

 

 

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#İtir Esen#Engin Aykanat#Aslıhan Malbora

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