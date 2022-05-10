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İtinayla kapak yapılır

#Aleyna Tilki#Take It Or Leave It#Demet Akalın
İtinayla kapak yapılır
Behlül AYDIN

Aleyna Tilki, “Take It Or Leave It” şarkısı ve klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

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Önceki gün Çatalca’da gerçekleşen ‘Hayatpark Yaza Merhaba’ partisinde konser veren Aleyna Tilki, sahne öncesi soruları yanıtladı. Genç popçu, İngilizce şarkısının dünya çapında ses getirdiğini söyledi:

“Şarkım 80 ülkede listeye girdi. Equal Global’de ilk Türk kadın şarkıcı olarak listeye girdim, daha ne diyebilirim ki? Eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır! Son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka Türk sanatçı yok. Ben bu başarıyla diğer gençlere kapı açtım aslında.”

İtinayla kapak yapılır

Star doğunca...

Aleyna Tilki, klibi için yapılan eleştiriler hatırlatılınca şöyle dedi: “Evet, çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında yorumda bulunanlar var. Ben alışkınım bu duruma. İlkokulda dahi böyleydi, hep dedikodumu çıkarırlardı. Star doğunca böyle şeyler olabiliyor.”

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ALEYNA DUYMASIN!

Demet Akalın, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında şarkısı “Kulüp” eşliğinde eğlenen taraftarın görüntülerini sosyal medyada “Dünya çapında eğlence böyle olur, hatta daha iyisi” notuyla paylaştı.

Bir takipçisi ünlü şarkıcıya “Telif at, izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun” dedi.

İtinayla kapak yapılır

Akalın, takipçisine verdiği yanıtla Aleyna Tilki’ye laf attı: “Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş önemli olan; don değil şarkıymış.”

Demet Akalın daha önce de Aleyna Tilki için “Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak, çocuk dizisinde oynuyor. Artık kızım Hira bile izlemiyor onun dizisini” demişti.

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