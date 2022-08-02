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İtalyan modelle Mikonos’ta

Adı en son Şeyma Subaşı ile anılan Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ile Mikonos’ta tatil yapıyor.

Snob Magazin’in haberine göre; Sabancı’ya lüks teknesindeki tatilde akrabası Kerem Kamışlı da eşlik ediyor. Paula Henriquez eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Mama saati

Seray Sever, ikiz kızları Alya ve Sofia’ya biberonla süt verirken çekilen videosunu paylaştı. Geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen bebeklerin videosuna nazar boncuklu yorum yağdı.

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Şezlongda sohbet

Nur Fettahoğlu ve Engin Öztürk, Çeşme’de plajda karşılaştı.

Çeşme’de kızı Elisa Güzin’le tatil yapan Nur Fettahoğlu, önceki gün plajdaydı. Ünlü oyuncu plajda Engin Öztürk’le karşılaştı. Uzun süre şezlonglarında oturarak sohbet eden ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Senaryoyu tatilde bitiremem

Metin Yıldız önceki gün eşi Ceylan Yıldız ile Cihangir’de görüntülendi. Oyuncu, tatil planı sorulunca “Düşünüyoruz, fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bitiyor, az kaldı. Tatile gitsek orada bitiremem, bitmesini bekliyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Bodrum’da el ele dolaşacağım sevgilim yok

Ege, Bodrum Rios’ta sevenleriyle buluştu. 4 yıl aradan sonra Bodrum’da sahneye çıkan sanatçı, “Kendime Bodrum’da sahneye çıkmayacağım diye söz vermiştim. Bunu sizin için çiğnedim” dedi. Aşkı bulamamaktan dert yanan Ege, “Bodrum gün batımında el ele dolaşacağım bir sevgilim hiç olmadı” dedi.

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Alaçatı’ya yerleşeceğim

İlkin Tüfekçi, tatilini geçirdiği Alaçatı’da ATV üzerinde görüntülendi. Her sene yaz aylarını Çeşme’de geçirdiğini söyleyen Tüfekçi, yoğun trafiğe bu şekilde çözüm bulduğunu dile getirdi. Tüfekçi, Alaçatı’ya yerleşeceğini de açıkladı. (Deniz BOY)

Tatil keyfi

Londra’ya yerleşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bir süredir Fethiye’de tatil yapıyor. Çift önceki gün sahilde deniz keyfi yaptı. Korel, eşiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.