İstemiyordum ama çok sevdim... Dördüncü çocukta ben de yaparım!

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Partiden renkli kareleri Instagram hesabından paylaşan Zeynep Demirel yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle ifade etti:

"Ben istemem öyle babyshower falan diyen bünyeme sürpriz babyshower şoku. Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü. Beni evden 'kahvaltıya gidiyoruz' diye çıkaran, her detayı düşünen, aylar öncesinden profesyonelce ve uluslararası çalışan canımın içleri, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız çok duygulandım ve mutlu oldum. Ayrıca sevdim bu babyshower olayını dördüncüde de yaparım. (Allah'ım valla şaka yaptım, yemin ederim komiklik olsun diye sen ciddiye alma amin)"

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Aile saadeti

Aslı Bekiroğlu, “İnci Taneleri”nde rol alan sevgilisi Furkan Rıza Demirel ve köpekleri ile Boğaz’da yürüyüş yaptı. Oyuncu, pozlarını ise sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Islak köpek, karlı yağmur, aile saadeti, park, bahçe ve peyzaj.”

Annelerinin doğum gününü kutladılar

Ayça Varlıer, ablası Aslı Varlıer’le birlikte 80 yaşına giren annesi Duygu Varlıer’in doğum gününü kutladı. Kardeşler, aile arasında bir yemek organize etti ve annelerine hediyelerini verdi. Sosyal medya annesi ve ablası ile fotoğraflarını paylaşan Ayça Varlıer “Seni çok seviyorum. Mutlu yaşlar anneciğim” notunu da ekledi.

O bana ait

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, 29’uncu yaşını önceki akşam takım arkadaşlarıyla birlikte Ruby adlı mekânda kutladı. Kutlamadan paylaşılan fotoğraflar arasında en dikkat çekeni ise Dries Mertens ile verdiği poz oldu.

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Torreira’nın Belçikalı takım arkadaşı Dries Mertens’in göğsünü öptüğü kare sosyal medyada gündem oldu. Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs da bu kareye esprili bir yorum yaptı: “Dikkat et, o bana ait!”

Marmaray’da şarkı söyledi

Rüştü Onur Atilla önceki gün Marmaray’daki sokak müzisyenlerine eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Atilla, müzisyenler ile Selami Şahin’in “Seninle Başım Dertte” şarkısını seslendirdi. Oyuncunun paylaştığı bu anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Atilla’nın doğallığı ve sanatçılarla kurduğu samimi iletişim hayranlarından tam not aldı.

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Bir Atina hikayesi

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile Atina’da tatil yaptı. Avcı, şehirden mutlu anlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Oyuncu, ailecek yemek yedikleri karelerin altına şu notu yazdı: “Bir Atina hikayesi.” Fotoğraflara birçok beğeni ve yorum geldi.



